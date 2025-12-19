Ricardo Salinas Pliego pagaría una cantidad menor si se le aplica un descuento de 39% que le ofreció el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT desde la conferencia mañanera del pueblo del viernes 19 de diciembre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo desglosó cuántos adeudos fiscales tienen dos empresas en el país.

Una de ella es Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego que tendría que pagar 51 mil millones de pesos para 2026 conforme al Código Fiscal de la Federación.

Pero el SAT aún le ofrece descuentos al empresario de hasta un 39%, por lo que pagaría cerca de 19.89 mil millones de pesos menos.

Con el 39% de descuento esta cantidad tendría que pagar Ricardo Salinas al SAT

Tras una serie de litigios del empresario Ricardo Salinas Pliego, para evitar el pago de sus deudas millonarias ante el SAT, que terminó por perder, el Gobierno de México le ofrece un descuento del 39%.

De acuerdo con el SAT, Ricardo Salinas Pliego tendría que pagar 51 mil millones de pesos para 2026.

Esta cantidad se da por la actualización y los accesorios que se calculan mensualmente conforme con las leyes fiscales, según el último dato que corresponde al mes de diciembre.