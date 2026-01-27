La deuda de Ricardo Salinas Pliego sigue creciendo, debido a que ahora la SCJN aprobó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le cobre 67 millones de pesos más.

Ricardo Salinas Pliego recibió un nuevo revés por el que su deuda de impuestos sigue creciendo, toda vez que la SCJN ahora determinó que debe pagar otros 67 millones de pesos al SAT.

De acuerdo con lo informado, la Corte determinó que el SAT está facultado para fiscalizar de forma directa a una sociedad que opera bajo el régimen de consolidación fiscal.

En consecuencia, resolvió que el órgano fiscalizador sí puede proceder con el cobro de 67 millones de pesos a la empresa Nueva Elektra del Milenio por irregularidades en declaraciones del 2012.

En específico, en el ejercicio fiscal de ese año, la empresa propiedad de Salinas Pliego declaró pérdidas que eran mayores a las reales y al detectarse las inconsistencias, se le impuso una multa.

Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el SAT puede cobrar 67 millones de pesos adicionales a los 51 mil millones de pesos que el empresario no ha cubierto.

Salinas Pliego ya debe más de 51 mil millones de pesos al SAT

Con el nuevo fallo de la SCJN en el que se avala la deuda de 67 millones de pesos adicionales, el monto que Ricardo Salinas Pliego debe pagar el SAT sigue a la alza y ahora se consolida como obligación fiscal:

7 créditos fiscales contra empresas del grupo que en conjunto suman un total de 51 mil millones de pesos

Fallo definitivo contra Nueva Elektra del Milenio que valida el cobro de 67 millones de pesos adicionales por pérdidas fiscales declaradas en exceso en 2012

Hasta el momento, la suma total que Salinas Pliego acumula por litigios fiscales resueltos en su contra, se ubica en cerca de 51 mil 67 millones de pesos, mismos que no ha cubierto.

Sin embargo, el SAT aún tiene pendientes otros casos de recargos e intereses por los que ha estimado, la deuda final del empresario podría elevarse y consolidarse hasta los 74 mil millones de pesos.