Antonio Martínez Dagnino, titular de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) señaló que Ricardo Salinas Pliego tiene 5 días para liquidar su deuda.

De acuerdo con el titular del SAT, se el pasado viernes 16 de enero la notificación de pagos surtió efecto, por lo que tiene 5 días, es decir, esta semana, para liquidar su deuda.

Salinas Pliego debe mostrar intención de pago en esta semana

Ricardo Salinas Pliego tiene esta semana para mostrar su intención de pago de los más de 51 mil millones de pesos que le adeuda al SAT.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, son 5 días a partir de que surtió efecto la notificación, es decir, hasta el 23 de enero.

“Se enviaron los requerimientos de cobro, se enviaron el viernes 9 de enero y se notificó el jueves pasado, a partir del viernes ya surte efectos y el Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surte efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen 5 días, que es esta semana”

Salinas Pliego podría tener descuento si liquida su deuda al SAT esta semana

“Esperemos que pague”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum ante el cuestionamiento sobre la posibilidad de que no liquide.

Y es que, de acuerdo con el último fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para 2026 se requiere de las empresas de Ricardo Salinas Pliego pague 51 mil millones de pesos, conforme al Código Fiscal de la Federación.

Sin embargo, en caso de intención de pago, podrá solicitar ajustes a esta deuda, conforme a las sentencias de los Tribunales.

Dependiendo del orden y el esquema de pago, este ajuste podrá ser de hasta el 39%, de conformidad con la ley.