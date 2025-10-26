Ricardo Salinas Pliego recientemente anunció que quiere pagar un 10% de su deuda ante el Servicio de Administración Tributario (SAT).

En un evento público, Ricardo Salinas Pliego reveló sus intenciones de pagarle al SAT un porcentaje de deuda.

Actualmente, Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas tienen hasta 32 juicios en litigio por más de 74 mil millones de pesos, lo que sería su deuda tan sólo en México; cabe recordar que el empresario también enfrenta otras deudas y litigios, pero en Estados Unidos.

Ricardo Salinas Pliego, empresario. (@RicardoBSalinas)

Lo que debe Ricardo Salinas Pliego, según la Procuraduría Fiscal

Desde el espacio de una conferencia mañanera del pueblo del viernes 27 de junio de 2025, la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, explicó cuál es la deuda de Ricardo Salinas Pliego ante el SAT.

La titular detalló que el empresario debe más de 74 mil millones de pesos, pero en diferentes litigios.

Los de Grupo Salinas están en el Poder Judicial de la Federación, los cuales abarcan instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunales Colegiados, Juzgados de Distrito y Tribunales Administrativos.

Estos están divididos de la siguiente manera y cantidades:

3 asuntos en la SCJN por 26 mil millones de pesos

5 asuntos en Tribunales Colegiados de Circuito por 20 mil millones de pesos

11 asuntos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 8 mil millones de pesos

13 asuntos en otras instancias por 20 mil millones de pesos

Lo que da una suma de más de 74 mil millones de pesos de adeudos con el SAT , además de que estos casos de deuda datan algunos de años anteriores como 2008.

Aunque Ricardo Salinas Pliego ofreció pagarle al SAT, sólo buscaría cubrir un 10% de la misma, con un total de 7 mil 600 millones de pesos de los más de 74 mil millones de pesos que debe.

Incluso, Ricardo Salinas Pliego ya tenía un plan de pago para el gobierno federal desde el sexenio pasado, pero sigue sin cubrir la deuda total.