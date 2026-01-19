La deuda del empresario Ricardo Salinas Pliego con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue vigente, luego de que fuera notificado formalmente para cubrir un adeudo fiscal de 51 mil millones de pesos y el empresario explotó.

Es persecución política pura y dura… ¿porque nadie pregunta por los impuestos que Adán Augusto López le debe al pueblo mexicano? Declaró haber recibido 80 millones de pesos el año pasado y no pago un peso de impuestos. ¿Entonces el SAT es o no una arma para callar a los que evidenciamos lo corruptos que son? Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano

El 15 de enero de 2026, el SAT notificó al empresario el requerimiento de pago, el cual surtió efectos legales el viernes 16 de enero, por lo que cuenta con un plazo de cinco días hábiles para liquidar la deuda, mismo que vence el viernes 23 de enero.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este lunes 19 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con Antonio Martínez Dagnino, confirmaron que el proceso fiscal se encuentra en curso y conforme a la ley.

Salinas Pliego vuelve a acusar “persecución política” tras ultimátum del SAT

Tras hacerse pública la notificación, Ricardo Salinas Pliego reaccionó a través de redes sociales, donde acusó al SAT de ejercer una “persecución política pura y dura” en su contra.

El empresario también cuestionó por qué, según su versión, no se investigan a figuras políticas como Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, a quien señaló de haber recibido 80 millones de pesos el año pasado sin pagar impuestos.

A partir de estas declaraciones, Salinas Pliego planteó a sus seguidores si el SAT estaría siendo utilizado como “un arma para callar” a quienes critican al actual gobierno y denuncian presuntos actos de corrupción.

Salinas Pliego explota tras ultimátum del SAT por deuda fiscal (Especial)

Gobierno de Sheinbaum mantiene plazo y ofrece descuentos para pago de Salinas Pliego al SAT

El Gobierno de México reiteró que Salinas Pliego cuenta únicamente con cinco días hábiles para cumplir con el requerimiento fiscal.

Pero, aclaró que la ley permite acceder a descuentos y beneficios fiscales si el contribuyente manifiesta una intención de pago dentro del plazo establecido.

De acuerdo con las autoridades, las empresas de Grupo Salinas podrían solicitar ajustes que reduzcan el monto total del adeudo hasta en un 39%, conforme a la normatividad vigente y resoluciones judiciales aplicables.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, en caso de no realizarse el pago al concluir esta semana, el Gobierno procederá con las siguientes etapas legales, que incluyen cobro coactivo y embargos, como lo establece el Código Fiscal de la Federación.