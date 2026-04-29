Omar Cejudo Nava murió asesinato junto a su esposa y sus dos hijas. La familia fue atacada al interior de su hogar, ubicado en alcaldía Azcapotzalco.

El caso ha generado conmoción en la Ciudad de México. Hoy el interés recae en los hechos y la identidad del matrimonio, primordialmente en Omar Cejudo Nava, el padre de familia quien, inicialmente se dijo, se negó a pagarle a sus extorsionadores.

Y es que de acuerdo con el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, el Director comercial de genéricos RALCA tenía escrito en la espalda: “Por no pagarle a La Unión”.

Mensaje que su agresor escribió con un arma punzocortante y que en realidad sería un distractor fabricado por el exnovio de una de las hijas del matrimonio, presunto autor del homicidio que cometió junto a su banda.

Pero, ¿quién era él? En SDPnoticias te compartimos algunos datos.

¿Quién fue Omar Cejudo Nava?

Omar Cejudo Nava fue un profesional vinculado al sector farmacéutico.

Se desempeñaba como Director comercial de genéricos RALCA, empresa dedicada al almacenamiento, distribución y logística de medicamentos de alta especialidad y genéricos para el sector gobierno.

¿Qué edad tenía Omar Cejudo Nava?

Omar Cejudo Nava tenía 47 años de edad al día de su muerte, evento que tuvo lugar el 28 de abril de 2026. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento.

¿Quién era la esposa de Omar Cejudo Nava?

Omar Cejudo Nava estaba casado con Alejandra Barrios Galván, de 47 años de edad, quien también murió asesinada el 28 de abril de 2026.

¿Qué signo zodiacal era Omar Cejudo Nava?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Omar Cejudo Nava y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Omar Cejudo Nava?

Omar Cejudo Nava era padre de dos hijas, fruto de su matrimonio con Alejandra Barrios Galván.

Valentina Cejudo Barrios, de 16 años de edad.

Romina Cejudo Barrios, de 12 años de edad.

¿Qué estudió Omar Cejudo Nava?

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Omar Cejudo Nava se licenció en Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿En qué trabajó Omar Cejudo Nava?