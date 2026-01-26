La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que la empresa de Ricardo Salinas Pliego se presentó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y su caso fiscal podría resolverse en esta semana.

Desde su mañanera, Claudia Sheinbaum confirmó que Grupo Salinas se presentó el jueves 22 de enero con la intención de pago.

Por ello, se abrió la mesa de discusión para determinar el plazo de su deuda fiscal, de 51 mil millones de pesos, o si será acreedor a un porcentaje de condonación.

Información en desarrollo...