Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y coordinador del bancada de Morena, reveló que será al medio día del miércoles 4 de marzo cuando sea enviada la reforma electoral.

Esto tras un encuentro privado en Palacio Nacional, al que asistieron los coordinadores parlamentarios de Morena para una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

Ricardo Monreal confirma envío de reforma electoral a la Cámara de Diputados; reconoce que partidos aliados no apoyarán el dictamen

La tarde noche del martes 3 de marzo se llevó a cabo una reunión entre coordinadores de Morena para afinar los últimos detalles de la reforma electoral que la titular del Ejecutivo nacional enviará a la Cámara de Diputados.

Al término del encuentro, Ricardo Monreal precisó que la iniciativa será presentada este miércoles al mediodía ante el órgano legislativo que fungirá como cámara de origen.

En declaraciones, Monreal explicó que la reunión se extendió varias horas debido a la revisión técnica y jurídica del documento. Así, compartió que se realizaron ajustes de redacción y precisiones puntuales previo a que la presidenta Sheinbaum firme el dictamen y lo envíe.

Ricardo Morenal reconoció que existe la posibilidad de que algunos partidos aliados no respalden la reforma electoral, mientras que de parte de Morena habrá respaldo unánime al proyecto.