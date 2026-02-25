Ante la presentación de la reforma electoral por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ya respondió sobre la tensión con los partidos aliados PT y PVEM.

Precisando que la reforma electoral es para el pueblo y no los amigos, pues es algo serio para las elecciones del país.

“Ellos deben decir en que no están de acuerdo y por qué” sobre reforma electoral: Sheinbaum

Tras la presentación de la reforma electoral, la mandataria del país, Sheinbaum fue cuestionada sobre la tensión con PT y PVEM sobre su desacuerdo en la desaparición de diputaciones plurinominales.

A lo que Sheinbaum expresó que los partidos deberán “decir en que no están de acuerdo y por qué” sobre la reforma electoral en su análisis en cámara, pues estas modificaciones no son sólo paras aliados, sino para todos.

“Esto no es de partidos aliados y es de todos los partidos, pero muchos de ellos quieren mantener su lista y nosotros no estamos de acuerdo con ello, la gente no está de acuerdo, pueden tener sus razones, pero estamos obligados a mandar una propuesta de lo que hemos defendido siempre”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por lo que Sheinbaum refrendó que la propuesta de reforma electoral va conforme a las convicciones que han defendido, es para el pueblo, no para los amigos.

“Si enviamos otra propuesta distinta y tendríamos que explicar por qué, y no encontramos argumentos suficientes para explicar el cambio, uno puede cambiar de opinión, está el dicho es de sabios cambiar de opinión, pero deben tener argumentos para cambiar de opinión no es para que mi amigo esté de acuerdo son argumentos de fondo, estamos hablando de las elecciones para el país”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

“Quienes voten en contra a la reforma electoral serán señalados por el pueblo”: Sheinbaum

Sheinbaum dejó en claro que la reforma electoral será presentada tal cual y como la dio a conocer este mismo día, pues no prevé cambios, pese a la tensión con PT y PVEM.

Por lo que Sheinbaum se refirió a “quienes voten en contra a la reforma electoral serán señalados por el pueblo”, pues esto es el reflejo de lo que la gente quiere.

“La gente va a decir este partido la aprobó, este partido no la aprobó” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, Sheinbaum apuntó que “lo que estamos planteando no es una ocurrencia es algo que viene del sentimiento del pueblo, ponga una encuesta por los diputados plurinominales y el 90% te dice que no está de acuerdo”, concluyó.