El senador Luis Armando Melgar, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), manifestó su rechazo a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente por la eliminación de las senadurías plurinominales.

Consideró que la propuesta de eliminar a plurinominales en el Senado “no tiene sentido” y advirtió que afectaría la pluralidad y representación de minorías en el Congreso.

Además, criticó el recorte al presupuesto del INE y adelantó que más de la mitad de los senadores del PVEM votarán en contra, lo que complicaría la aprobación de la iniciativa de reforma electoral.

El senador Luis Armando Melgar rechaza reforma electoral por el tema de plurinominales

En un encuentro con varios medios de comunicación, Luis Armando Melgar cuestionó la intención de eliminar plurinominales del Senado en la reforma electoral y dejar únicamente el esquema de voto directo.

Luis Armando Melgar, senador por el PVEM (Senado/Cortesía )

Luis Armando Melgar señaló que esta medida “no tiene sentido” pues no ayuda a la democracia de México.

Sostuvo que el actual modelo de representación proporcional cumple una función de equilibrio y pluralidad en el Congreso.

Por lo que modificarlo podría afectar la representación de minorías, las cuales son claves para tener una democracia en México.

“Lo que signifique debilitar la democracia en México, es algo que, en lo personal, yo voy a votar en contra y estoy seguro que varios compañeros míos del Verde harán lo mismo” Luis Armando Melgar, senador por el Partido Verde

El senador Luis Armando Melgar incluso cuestionó a Morena que quiera cambiarlo ya que las reglas actuales le permitieron la victoria en dos elecciones presidenciales.

Pero no solo contra los plurinominales, Luis Armando Melgar se dijo en contra del recorte al presupuesto del INE.

“Vamos a revisar lo que llegue, pero definitivamente en cuanto a plurinominales no vamos a acompañar, en cuanto a quitarle autonomía al INE en lo que sea, no vamos a acompañar” Luis Armando Melgar, senador por el Partido Verde

El senador Luis Armando Melgar adelanta que la reforma electoral no alcanzará los votos suficientes

Durante su conversación, Luis Armando Melgar señaló que existen los votos suficientes en el Partido Verde para impedir la aprobación de la reforma electoral.

Luis Armando Melgar destacó que en lo personal va a votar en contra de la reforma electoral y adelantó que varios de sus compañeros harán lo mismo.

“Varios compañeros míos del Verde harán lo mismo” Luis Armando Melgar, senador por el Partido Verde

Al ser cuestionado sobre cuántos legisladores del Partido Verde podrían estar en contra, Luis Armando Melgar respondió que “poco más de la mitad”.

Luis Armando Melgar afirmó que de lo que conoce la reforma electoral no recibirá los votos suficientes para ser aprobada.

“Yo le puedo garantizar que los suficientes para que no pase. Yo creo que sí andaríamos en un poco por ahí (más de la mitad)” Luis Armando Melgar, senador por el Partido Verde