El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez ya ha reaccionado a la reforma electoral que ha presentado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Advirtiendo Álvarez Máynez en su reacción a la reforma electoral de Sheinbaum que “el poder no es eterno”, pese a la desaparición de diputaciones plurinominales.
A través de la red social, X (antes Twitter) Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano reaccionó a la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, la cual plantea la desaparición de diputaciones plurinominales.
Apuntando que la reforma electoral de Sheinbaum representa un “grave error de Morena y el gobierno actual como si fueran a gobernar siempre”.
Pues entre líneas, la crítica de Álvarez Máynez hablaría sobre la polémica por la desaparición de diputaciones plurinominales, mismas que ahora serán votadas y no a medida de la proporción elegida por los propios partidos.
Álvarez Máynez advierte que reforma electoral de Sheinbaum les dará un revés “el poder no es eterno”
Tras asegurar que la reforma electoral de Sheinbaum es un grave error para Morena, Álvarez Máynez advierte que los cambios les dará un revés pues sus cambios pueden ser un arma de doble filo que eventualmente los perjudicará.
“El poder no es eterno y los carniceros de hoy serán las reses de mañana”, a lo que sin decirlo con las palabras Álvarez Máynez apunta que Morena no siempre será el partido favorito del pueblo.
Recordando Álvarez Máynez lo sucedido con la sobrerrepresentación en el 2015 cuando el la alianza del PRI/PVEM utilizaron estrategias similares para inflar su representación en el Congreso, sin embargo, ahora las cosas son diferentes, mismas que podrían pasarle a Morena.