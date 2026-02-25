El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez ya ha reaccionado a la reforma electoral que ha presentado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Advirtiendo Álvarez Máynez en su reacción a la reforma electoral de Sheinbaum que “el poder no es eterno”, pese a la desaparición de diputaciones plurinominales.

Álvarez Máynez reacciona a reforma electoral de Sheinbaum

A través de la red social, X (antes Twitter) Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano reaccionó a la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, la cual plantea la desaparición de diputaciones plurinominales.

Apuntando que la reforma electoral de Sheinbaum representa un “grave error de Morena y el gobierno actual como si fueran a gobernar siempre”.

Pues entre líneas, la crítica de Álvarez Máynez hablaría sobre la polémica por la desaparición de diputaciones plurinominales, mismas que ahora serán votadas y no a medida de la proporción elegida por los propios partidos.

Grave error de Morena y el gobierno actuar como si fueran a gobernar siempre.



El poder no es eterno y los carniceros de hoy serán las reses de mañana.



Basta voltear y ver a quienes se beneficiaron de la sobrerrepresentación en el 2015. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) February 25, 2026

Álvarez Máynez advierte que reforma electoral de Sheinbaum les dará un revés “el poder no es eterno”

Tras asegurar que la reforma electoral de Sheinbaum es un grave error para Morena, Álvarez Máynez advierte que los cambios les dará un revés pues sus cambios pueden ser un arma de doble filo que eventualmente los perjudicará.

“El poder no es eterno y los carniceros de hoy serán las reses de mañana”, a lo que sin decirlo con las palabras Álvarez Máynez apunta que Morena no siempre será el partido favorito del pueblo.