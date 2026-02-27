La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que todavía se encuentra en revisión un posible cambio de fecha para la elección del Poder Judicial y la revocación de mandato, previstas originalmente para 2027.

“Todavía lo estamos revisando”, respondió la mandataria ante cuestionamientos sobre la viabilidad de modificar el calendario electoral.

La declaración ocurre en medio de solicitudes del Instituto Nacional Electoral (INE), que ha planteado la necesidad de analizar la carga operativa y presupuestal que implicarían estos procesos, especialmente por la coincidencia con elecciones estatales programadas ese mismo año.

Elección judicial y revocación de mandato podrían moverse a 2028 aclara Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera del viernes 27 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, la presidenta explicó que existe la posibilidad de enviar al Congreso una propuesta para aplazar estos ejercicios democráticos a 2028.

“Todavía lo estamos revisando. Es una probabilidad cambiar la elección al Poder Judicial al 28’, que lo enviemos como propuesta a definición del Congreso” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum precisó que cualquier modificación deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión, por lo que aún no hay una fecha definitiva.

De concretarse el ajuste, la elección judicial intermedia y la revocación de mandato presidencial no se realizarían en 2027, sino un año después.

INE enfrenta retos presupuestales y logísticos para 2027

El posible cambio también responde a los retos logísticos y financieros que enfrentaría el INE en 2027, año en el que están previstas elecciones para gubernaturas y otros cargos locales.

La presidenta subrayó que uno de los ejes de su reforma electoral es la reducción de costos en los procesos comiciales, por lo que se evalúa cuidadosamente el impacto presupuestal de realizar múltiples elecciones en el mismo periodo.

Sheinbaum evalúa costos de la elección del Poder Judicial y revocación de mandato

Sheinbaum detalló que, en el caso de la elección del Poder Judicial, únicamente se elegirían magistrados y jueces, lo que implicaría una organización distinta a la de una elección federal tradicional.

Además, confirmó que también se analiza el costo que tendría organizar una eventual revocación de mandato.

“Estamos evaluando también los costos porque finalmente estamos buscando disminuir los costos al pueblo; entonces hacerlo en otro año también implicaría sus costos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Por ahora, el Gobierno federal mantiene el análisis abierto y será el Congreso quien, en su caso, determine si procede el cambio de fecha para la elección judicial y la revocación de mandato.