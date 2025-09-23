Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, se declaró no culpable durante su juicio por los delitos de tráfico y explotación sexual infantil.

A pesar de ello, el Tribunal de Nueva York en Estados Unidos, acusó de manera formal al líder de La Luz del Mundo de tráfico sexual de menores de edad que formaban parte de su congregación.

Un juzgado investigador acusó a Naasón Joaquín García por explotar la iglesia que encabezaba para permitir y promover el abuso sexual sistemático para su gratificación, así como la de su padre, Samuel Joaquín Flores.