El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció con una declaración desde su retiro en la que pide “que regrese el otro Trump”, en rechazo de su intervención a la soberanía.

“Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de actitud de Donald Trump, en especial en la relación con México”. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresidente de México

Mediante un escrito compartido en sus redes sociales, AMLO expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y manifestó lo que llamó “una respetuosa reflexión”.

El misma recuerda que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era diferente en su primer mandato, ya que se firmaron tratados y se abstuvo de hablar de los mexicanos.

AMLO pide “que regrese el otro Trump” en nueva carta desde su retiro

En su declaración, AMLO pide que regrese el “otro Trump”, ya que se pregunta cómo cambió tanto en pocos años, lo que atribuye es causa de sus falsos amigos y consejeros internos y de exterior.

Sin embargo, AMLO espera que Donald Trump rectifique y vuelva a ser como el homólogo que conoció, confiando en su juicio práctico y “que mande al caracoleo a las rémoras”.

Ya que a consideración de AMLO, la embestida de Estados Unidos —que utiliza “prácticas intervencionistas y nada escrupulosas”— si bien no es nueva, sería para desestabilizar a Morena.

AMLO reaparece con reflexión sobre Donald Trump (AMLO)

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