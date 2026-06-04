La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el reconocimiento que hizo el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, a la soberanía nacional durante una reciente comparecencia en su país, luego de la visita que realizó a Palacio Nacional.

"Ayer el secretario de Seguridad de Estados Unidos, que vino aquí hace unas semanas, dice una cosa al final: ‘Ellos creen en la soberanía y hay que respetarlos’. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dice esto después de haber venido a México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron durante su conferencia matutina de este jueves 4 de junio de 2026, en medio de la polémica generada por la carta difundida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la que aborda temas relacionados con la defensa de la soberanía nacional y el rechazo a cualquier forma de injerencismo.

Sheinbaum celebra reconocimiento de Estados Unidos a la soberanía de México

Tras las declaraciones de Markwayne Mullin, quien visitó Palacio Nacional el pasado 21 de mayo para abordar temas de seguridad y cooperación fronteriza entre México y Estados Unidos, la presidenta manifestó su satisfacción por el reconocimiento expresado por el funcionario estadounidense.

Sheinbaum resaltó que la colaboración bilateral se ha desarrollado bajo principios de cooperación, coordinación y respeto mutuo, colocando la soberanía mexicana como un elemento central de la relación entre ambos países.

“Han dicho muchísimas cosas: ‘Está muy buena la colaboración, la cooperación, y ellos creen en la soberanía’, así lo dice, y ‘nosotros tenemos que respetarlos’. Bueno, yo ayer cuando leí eso dije: ‘¡Qué bien, qué bien!’, la verdad” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum pone en duda que Trump esté detrás de ataques contra México

En el mismo tema relacionado con la defensa de la soberanía nacional, la presidenta también puso en duda que su homólogo estadounidense, Donald Trump, esté detrás de los señalamientos o presiones que algunos sectores han dirigido contra México.

La mandataria recordó que Trump ha emitido comentarios positivos sobre México desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que también ha mantenido expresiones de respeto hacia ella.

“Trump habló muy bien de México en su momento, cuando estaba López Obrador. Ahora ha hablado muy bien de mí, la verdad, muchas veces, y se lo agradezco mucho. Por eso digo que tengo mis reservas de que sea el presidente Trump, porque cada vez que hablamos por teléfono, y hemos hablado muchísimas veces, ha sido muy respetuoso. Ha dicho cosas con las que luego no concuerdo y le digo: ‘No, yo no estoy de acuerdo con eso’. Incluso él lo ha dicho públicamente, pero hay una relación de respeto. Nos ha respetado” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Aunque reconoció que existen diferencias entre ambos gobiernos en algunos temas, Sheinbaum sostuvo que la relación diplomática entre México y Estados Unidos se mantiene basada en el respeto mutuo, la cooperación, la colaboración, la soberanía y el diálogo constante.