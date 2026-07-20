La muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, ha generado indignación luego de que su madre, Alejandra Quintos, denunciara presuntos maltratos, omisiones y contradicciones en la versión proporcionada por la institución.

“Es un feminicidio. Fue torturada durante tres días y al día cuarto, ya no resistió más su cuerpo y falleció. Lo quieren hacer como un montaje, no hay detenidos. Alzo la voz, pido que. haya detenidos, no hay ninguno, de perdido en prisión preventiva aquí no hacen nada. Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata

La familia de Dafne Zapata exige que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen si existieron responsabilidades, pues de acuerdo con el testimonio de la madre, la adolescente ingresó al curso el 13 de julio completamente sana; sin embargo, cuatro días después recibió una llamada para informarle que Dafne presentaba tos y deshidratación.

Minutos más tarde, el personal del plantel le notificó que la menor se había desvanecido en el área de regaderas y había fallecido, una secuencia que la familia considera inconsistente.

Mamá de Dafne Zapata acusa maltratos en la Academia Militarizada Marina Doenitz

Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata aseguró que un día antes de la muerte de su hija recibió un video enviado por la academia, en el que observó golpes visibles en el rostro de Dafne.

Posteriormente, una cuidadora le habría informado que la adolescente presentó vómito y pérdida del control de esfínteres, mientras que otros padres y exalumnos le compartieron testimonios sobre presuntos abusos y castigos dentro de la institución, por lo que pidió que esas versiones también sean investigadas.

“No hay ninguna reacción de las autoridades, es esto efectivamente un homicidio a una niña de 13 años, en paz descanse. El centro militarizado fue clausurado y evacuado, pero personas de Madero me comentan que cinco personas violaron los sellos y se metieron por la mascota de la Academia y que están ahí cuidando el plantel porque lo quieren reactivar el día lunes y en grupos de WhatsApp de la Academia militarizada manejan que la niña se cayó bañándose sola y de repente se desvaneció, perdió el conocimiento y como que fue muerte natural cuando la necropsia arroja otras cosas como tortura, violencia, exceso de agua en la traquea, en los pulmones, golpes y no quiero dañar la investigación pero puedo decir que mi hija sufrió demasiado.” Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata

La familia solicitó una necropsia independiente y exigió a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas asegurar las grabaciones de videovigilancia de la Academia Militarizada Marina Doenitz para reconstruir las últimas horas de vida de la menor.

Mientras tanto, la institución ha rechazado las acusaciones de maltrato y sostiene que Dafne presentó un problema de salud previo a su muerte.

La investigación por el fallecimiento de Dafne Zapata continúa para determinar la causa de la muerte y deslindar responsabilidades tras las acusaciones de maltrato.