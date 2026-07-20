Al arranque de la conferencia mañanera de este lunes 20 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló por qué aceptó la invitación a la final del Mundial 2026, detallando que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump influyó en su decisión.

Luego de que Sheinbaum contó que sostuvo el viernes una conversación telefónica con Donald Trump quien la invitó personalmente a la final del Mundial 2026 y por lo que acepto.

“Hasta el viernes, la única invitación para ir era la de la FIFA, estaba valorando ir o no ir. Tuvimos una conversaciones telefónica con Trump y ahí fue donde me invitó personalmente, me dijo ‘Claudia vas a venir’, le dije si usted me invita, y me dijo si estás invitada, ven vas a estar sentada ahí junto a nosotros, dije bueno hay que ir, como dice el dicho lo cortés no quita lo valiente, tome la decisión de ir”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

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