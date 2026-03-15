El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió de su retiro en redes sociales e hizo un llamado a la ciudadanía para ayudar al pueblo hermano de Cuba.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”. AMLO, expresidente de México

La noche del sábado 14 de marzo, AMLO señaló que pese a estar en retiro, le hiere lo que intenta el bloqueo de Estados Unidos, que busca exterminar la defensa de la soberanía de Cuba.

AMLO llama a donar para brindar ayuda al pueblo hermano de Cuba

AMLO invitó en su mensaje a la ciudadanía a que se deposite en ayuda del pueblo cubano, a la cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina, para comprar alimentos, medicinas y petróleo.

Petición que hizo con base a una frase de quien también fue presidente de México, Lázaro Cárdenas, ya que no sólo se trata de un pleito ajeno como piensan algunos.

AMLO reaparece con llamado de ayuda para el pueblo de Cuba (Captura de pantalla)

“No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”, fueron las palabras que citó AMLO, sobre la invasión de playa Girón -Bahía de Cochinos-, Cuba.

Por lo que llamó tanto a ciudadanos, escritores y periodistas a donar en la cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina, en lo que puedan aportar.

La asociación civil a la que llama AMLO, tiene el finde de recibir las donaciones contra lo que definen es “un cerco criminal” a Cuba, bajo la responsabilidad de Laura Esquivel y Carlos Pellicer López.

Sin embargo, también la conforman personajes como Elena Poniatowska, Enrique Semo, Napoleón Gómez Urrutia, junto al monero Rafael Barajas, entre otros corresponsales extranjeros.

Bajo la afirmación de que Simón Bolívar enseñó lo necesaria que es la unidad en América Latina, para defenderse de peligros comunes, como sería la pretensión de Estados Unidos.