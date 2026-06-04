Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sorprendió este miércoles 3 de junio al difundir un extenso mensaje en el que habló sobre la actual relación entre México y Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump.

En un documento firmado desde Palenque, AMLO hizo referencia a la canción Latinoamérica de Calle 13 para enviar un mensaje de orgullo nacional: que se puede vivir en otro país, pero sin olvidar sus raíces.

“El que no quiere a su patria, no quiere a su madre” Calle 13

La canción de Calle 13 que AMLO citó en su mensaje sobre Donald Trump (AMLO)

AMLO cita Latinoamérica de Calle 13 en mensaje sobre Donald Trump

Este miércoles 3 de junio, AMLO escribió un mensaje sobre el sorprendente cambio que ha tenido el presidente Donald Trump desde que Claudia Sheinbaum asumió la administración del país.

Casi al final de su mensaje, AMLO destacó que cerca de 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y contribuyen a su economía, pero, pese a las oportunidades en ese país, no olvidan su patria.

Para hacer énfasis en el orgullo nacional, AMLO citó una pequeña frase de la canción Latinoamérica, uno de los temas más emblemáticos de Calle 13 que se convirtió en un himno de reivindicación cultural.

La canción es una declaración de identidad latinoamericana y destaca temas importantes de la región como:

Colonización y explotación

Pobreza y desigualdad

Resistencia de los pueblos

Orgullo por la cultura, la naturaleza y las raíces

Respecto al cambio de comportamiento del presidente Donald Trump ante México, AMLO lo atribuyó a asesores y colaboradores y manifestó su deseo de que ratifique y “regrese el otro Trump”.

"Que regrese el otro Trump" pide AMLO (Captura de pantalla)

Letra completa de Latinoamérica, la canción de Calle 13 que citó AMLO en mensaje sobre Trump

AMLO citó en un mensaje sobre Trump a Latinoamérica de Calle 13, que fue lanzada en 2011 e incluye la participación de las cantantes Susana Baca, Totó la Momposina y Maria Rita.

A continuación, te presentamos la letra completa:

“Soy, soy lo que dejaron

Soy toda la sobra de lo que se robaron

Un pueblo escondido en la cima

Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima

Soy una fábrica de humo

Mano de obra campesina para tu consumo

Frente de frío en el medio del verano

El amor en los tiempos del cólera, mi hermano

El sol que nace y el día que muere

Con los mejores atardeceres

Soy el desarrollo en carne viva

Un discurso político sin saliva

Las caras más bonitas que he conocido

Soy la fotografía de un desaparecido

La sangre dentro de tus venas

Soy un pedazo de tierra que vale la pena

Una canasta con frijoles

Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles

Soy lo que sostiene mi bandera

La espina dorsal del planeta es mi cordillera

Soy lo que me enseñó mi padre

El que no quiere a su patria, no quiere a su madre

Soy América Latina

Un pueblo sin piernas, pero que camina, ¡oye!

Tú no puedes comprar al viento

Tú no puedes comprar al sol

Tú no puedes comprar la lluvia

Tú no puedes comprar el calor

Tú no puedes comprar las nubes

Tú no puedes comprar los colores

Tú no puedes comprar mi alegría

Tú no puedes comprar mis dolores

Tú no puedes comprar al viento

Tú no puedes comprar al sol

Tú no puedes comprar la lluvia

Tú no puedes comprar el calor

Tú no puedes comprar las nubes

Tú no puedes comprar los colores

Tú no puedes comprar mi alegría

Tú no puedes comprar mis dolores

Tengo los lagos, tengo los ríos

Tengo mis dientes pa’ cuando me sonrío

La nieve que maquilla mis montañas

Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña

Un desierto embriagado con peyote

Un trago de pulque para cantar con los coyotes

Todo lo que necesito

Tengo a mis pulmones respirando azul clarito

La altura que sofoca

Soy las muelas de mi boca mascando coca

El otoño con sus hojas desmalladas

Los versos escritos bajo la noche estrellada

Una viña repleta de uvas

Un cañaveral bajo el sol en Cuba

Soy el mar Caribe que vigila las casitas

Haciendo rituales de agua bendita

El viento que peina mi cabello

Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello

El jugo de mi lucha no es artificial

Porque el abono de mi tierra es natural

Tú no puedes comprar el viento

Tú no puedes comprar el sol

Tú no puedes comprar la lluvia

Tú no puedes comprar el calor

Tú no puedes comprar las nubes

Tú no puedes comprar los colores

Tú no puedes comprar mi alegría

Tú no puedes comprar mis dolores

Não se pode comprar o vento

Não se pode comprar o sol

Não se pode comprar a chuva

Não se pode comprar o calor

Não se pode comprar as nuvens

Não se pode comprar as cores

Não se pode comprar minha alegria

Não se pode comprar minhas dores

No puedes comprar el sol

No puedes comprar la lluvia

(Vamos caminando)

(Vamos caminando)

(Vamos dibujando el camino)

No puedes comprar mi vida (vamos caminando)

La tierra no se vende

Trabajo bruto, pero con orgullo

Aquí se comparte, lo mío es tuyo

Este pueblo no se ahoga con marullos

Y si se derrumba yo lo reconstruyo

Tampoco pestañeo cuando te miro

Para que te recuerde’ de mi apellido

La Operación Cóndor invadiendo mi nido

Perdono, pero nunca olvido, ¡oye!

Aquí se respira lucha

(Vamos caminando) Yo canto porque se escucha

(Vamos dibujando el camino) Oh, sí, sí, eso

(Vamos caminando) Aquí estamos de pie

¡Qué viva la América!

No puedes comprar mi vida"