La canción de Calle 13 que AMLO citó en su mensaje sobre Donald Trump

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sorprendió este miércoles 3 de junio al difundir un extenso mensaje en el que habló sobre la actual relación entre México y Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump.
En un documento firmado desde Palenque, AMLO hizo referencia a la canción Latinoamérica de Calle 13 para enviar un mensaje de orgullo nacional: que se puede vivir en otro país, pero sin olvidar sus raíces.
“El que no quiere a su patria, no quiere a su madre”Calle 13
AMLO cita Latinoamérica de Calle 13 en mensaje sobre Donald Trump
Este miércoles 3 de junio, AMLO escribió un mensaje sobre el sorprendente cambio que ha tenido el presidente Donald Trump desde que Claudia Sheinbaum asumió la administración del país.
Casi al final de su mensaje, AMLO destacó que cerca de 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y contribuyen a su economía, pero, pese a las oportunidades en ese país, no olvidan su patria.
Para hacer énfasis en el orgullo nacional, AMLO citó una pequeña frase de la canción Latinoamérica, uno de los temas más emblemáticos de Calle 13 que se convirtió en un himno de reivindicación cultural.
La canción es una declaración de identidad latinoamericana y destaca temas importantes de la región como:
- Colonización y explotación
- Pobreza y desigualdad
- Resistencia de los pueblos
- Orgullo por la cultura, la naturaleza y las raíces
Respecto al cambio de comportamiento del presidente Donald Trump ante México, AMLO lo atribuyó a asesores y colaboradores y manifestó su deseo de que ratifique y “regrese el otro Trump”.
Letra completa de Latinoamérica, la canción de Calle 13 que citó AMLO en mensaje sobre Trump
AMLO citó en un mensaje sobre Trump a Latinoamérica de Calle 13, que fue lanzada en 2011 e incluye la participación de las cantantes Susana Baca, Totó la Momposina y Maria Rita.
A continuación, te presentamos la letra completa:
“Soy, soy lo que dejaron
Soy toda la sobra de lo que se robaron
Un pueblo escondido en la cima
Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima
Soy una fábrica de humo
Mano de obra campesina para tu consumo
Frente de frío en el medio del verano
El amor en los tiempos del cólera, mi hermano
El sol que nace y el día que muere
Con los mejores atardeceres
Soy el desarrollo en carne viva
Un discurso político sin saliva
Las caras más bonitas que he conocido
Soy la fotografía de un desaparecido
La sangre dentro de tus venas
Soy un pedazo de tierra que vale la pena
Una canasta con frijoles
Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles
Soy lo que sostiene mi bandera
La espina dorsal del planeta es mi cordillera
Soy lo que me enseñó mi padre
El que no quiere a su patria, no quiere a su madre
Soy América Latina
Un pueblo sin piernas, pero que camina, ¡oye!
Tú no puedes comprar al viento
Tú no puedes comprar al sol
Tú no puedes comprar la lluvia
Tú no puedes comprar el calor
Tú no puedes comprar las nubes
Tú no puedes comprar los colores
Tú no puedes comprar mi alegría
Tú no puedes comprar mis dolores
Tú no puedes comprar al viento
Tú no puedes comprar al sol
Tú no puedes comprar la lluvia
Tú no puedes comprar el calor
Tú no puedes comprar las nubes
Tú no puedes comprar los colores
Tú no puedes comprar mi alegría
Tú no puedes comprar mis dolores
Tengo los lagos, tengo los ríos
Tengo mis dientes pa’ cuando me sonrío
La nieve que maquilla mis montañas
Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña
Un desierto embriagado con peyote
Un trago de pulque para cantar con los coyotes
Todo lo que necesito
Tengo a mis pulmones respirando azul clarito
La altura que sofoca
Soy las muelas de mi boca mascando coca
El otoño con sus hojas desmalladas
Los versos escritos bajo la noche estrellada
Una viña repleta de uvas
Un cañaveral bajo el sol en Cuba
Soy el mar Caribe que vigila las casitas
Haciendo rituales de agua bendita
El viento que peina mi cabello
Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello
El jugo de mi lucha no es artificial
Porque el abono de mi tierra es natural
Tú no puedes comprar el viento
Tú no puedes comprar el sol
Tú no puedes comprar la lluvia
Tú no puedes comprar el calor
Tú no puedes comprar las nubes
Tú no puedes comprar los colores
Tú no puedes comprar mi alegría
Tú no puedes comprar mis dolores
Não se pode comprar o vento
Não se pode comprar o sol
Não se pode comprar a chuva
Não se pode comprar o calor
Não se pode comprar as nuvens
Não se pode comprar as cores
Não se pode comprar minha alegria
Não se pode comprar minhas dores
No puedes comprar el sol
No puedes comprar la lluvia
(Vamos caminando)
(Vamos caminando)
(Vamos dibujando el camino)
No puedes comprar mi vida (vamos caminando)
La tierra no se vende
Trabajo bruto, pero con orgullo
Aquí se comparte, lo mío es tuyo
Este pueblo no se ahoga con marullos
Y si se derrumba yo lo reconstruyo
Tampoco pestañeo cuando te miro
Para que te recuerde’ de mi apellido
La Operación Cóndor invadiendo mi nido
Perdono, pero nunca olvido, ¡oye!
Aquí se respira lucha
(Vamos caminando) Yo canto porque se escucha
(Vamos dibujando el camino) Oh, sí, sí, eso
(Vamos caminando) Aquí estamos de pie
¡Qué viva la América!
No puedes comprar mi vida"