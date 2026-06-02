Andrés Manuel López Beltrán compartió en redes sociales una imagen junto a su padre, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO.

En la publicación, el ex secretario de organización de Morena, López Beltrán -de 40 años de edad- compartió un mensaje con el que transmite estar orgulloso de ser hijo de “quienes aman y lucharon por el pueblo”.

Cabe recordar que AMLO fue presidente de México entre 2018 a 2024. Cuenta con una trayectoria de 50 años marcada por activismo político y social.

Sus simpatizantes ven en él a un líder que combatió la corrupción y luchó por el pueblo, algo que enorgullece a su familia, principalmente a su segundo hijo, quien está decidido a seguir sus pasos.

AMLO aprueba carrera política de López Beltrán

La fotografía del hijo de AMLO, López Beltrán llega a días de su salida en la dirigencia nacional de Morena.

El pasado 25 de mayo, el también hijo de Rocio Beltrán Medina, primera esposa de AMLO, presentó su renuncia derivada de sus intenciones de la candidatura a una diputación federal por el Distrito 6 de Tabasco.

Pese a que el hijo de Andrés Manuel López Obrador tiene 15 años dentro de la política, asegura que su debut lo hará oficial en las elecciones del 2027.

Esto se debe a que López Beltrán acordó con su padre que no “estorbaría” en su carrera política mientras AMLO estuviera activo, por lo que ahora que está retirado, es su turno.

El propio asegura que la idea no le desagrada al ex mandatario, por el contrario, Andrés Manuel López Obrador -de 72 años de edad- lo apoya e incluso le entusiasma ver su nombre en las urnas.