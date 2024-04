El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que realizará una gira de despedida luego de que se desarrollen las elecciones 2024.

Desde la conferencia mañanera del 15 de abril, AMLO compartió que esperará a que pasen las elecciones del próximo 2 de junio para comenzar con su despedida de la presidencia de la república.

En la llamada “Gira del Adiós” el presidente visitará los 32 estados de la República para poder dar las gracias a la gente que lo ha apoyado durante su carrera política y en su paso por el gobierno federal.

“Para despedirme y sobre todo dar gracias a la gente, agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo. Porque siempre hemos contado con su acompañamiento, lo que hemos hecho ha sido producto del esfuerzo, de las fatigas de millones de mexicanos...Sí me voy a ir a despedir porque yo ya me retiro, me jubilo” AMLO

AMLO se va a “soltar el pelo” tras elecciones 2024 para despedir su trayectoria política

El presidente AMLO aseguró que una vez que pasen las elecciones 2024 del 2 de junio, se va a “soltar el pelo” y comenzará con su Gira del Adiós por todo el país.

De acuerdo con el presidente, esto será para visitar a los precursores de la 4T y realizar reuniones en plazas con la gente porque esta a 5 meses de terminar con su mandato.

AMLO aclaró que después del 2 de junio va a iniciar con los recorridos y, pese a que reconoció que no podrá acudir a todas las regiones de México, sí lo hará en los 32 estados de la República.

“Pasando las elecciones pues ya nos vamos a soltar el pelo porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado y quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas porque ya estoy terminando, me faltan 5 meses. Después del día 2 (de junio) voy a recorrer todo el país, no voy a poder recorrer todas las regiones pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial” AMLO

AMLO reitera que se va a retirar de la política cuando termine su mandato

AMLO recordó que tiene pensado retirarse de la política por completo una vez que concluya su mandato y entregue la banda presidencial.

Esto quiere decir que no va a acudir a ningún foro, conferencia o evento público o privado una vez que concluya con su encargo al frente del Poder Ejecutivo Federal.

Asimismo, aclaró que también abandonará las redes sociales para no emitir ningún tipo de mensaje relacionado con la política mexicana.

“Yo no voy a participar en ninguna actividad política, yo no voy a asistir a ningún foro, a ninguna conferencia, no voy a tener red social, es decir, no voy a escribir ningún mensaje por tuit, por face, por nada” AMLO

Cabe señalar que ha reiterado en diferentes ocaciones que dedicará su retiro a escribir un nuevo libro y que no volverá a hablar de política ni con su familia.