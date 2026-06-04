Saúl Monreal mostró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía y se alinea con la visión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre los ataques desde Estados Unidos por temas políticos y electorales.

El senador de Zacatecas por Morena, respaldó la reflexión del expresidente donde muestra su concordancia con Claudia Sheinbaum sobre la injerencia extranjera.

Asimismo, resaltó que la relación con Estados Unidos debe construirse a través del diálogo sin aceptar el uso electoral de los conflictos, tal como afirma AMLO.

Saúl Monreal respalda a Sheinbaum en la defensa de la soberanía

Saúl Monreal mostró su respaldo a Claudia Sheinbaum “en la convicción” de la defensa de la soberanía nacional.

El senador aseguró que “desde Zacatecas y desde el Senado de la República” respalda a la presidenta en la construcción de una relación bilateral desde el diálogo.

Con esto, se suma al apoyo “sin condiciones” que mostró AMLO, expresidente de México a Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Saúl Monreal, para que exista una relación de cooperación con Estados Unidos, debe de existir respeto mutuo y diálogo pero no imposición.

“Desde Zacatecas y desde el Senado de la República, respaldamos el mensaje reciente del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Coincidimos en la defensa de nuestra soberanía, en el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y en la convicción de que la relación con Estados Unidos debe construirse mediante el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación, nunca desde la imposición” Saúl Monreal

Saúl Monreal (Saúl Monreal/ X)

Esto ante las recientes acciones desde Estados Unidos, como la imposición de aranceles, calificar a los cárteles del narcotráfico y la solicitud de detención con fines de extradición de servidores públicos en funciones de Sinaloa, entre otros.

AMLO también ve injerencia extranjera en México; respalda a Sheinbaum en defensa de la soberanía

De acuerdo con AMLO, Estados Unidos está en medio de una embestida contra México con “prácticas intervencionistas y nada escrupulosas” bajo el pretexto del combate al narcoterrorismo y la migración.

Asimismo, aseguró que los ataques estadounidenses no responden al interés genuino de resolver su grave problema de adicciones, como señaló Claudia Sheinbaum, sino por “un asunto de carácter político y electoral”.

El expresidente AMLO aseguró que algunos funcionarios de Estados Unidos “están tratando de debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha” para imponer un “gobierno entreguista”.

Asimismo, el expresidente aseguró que se está buscando engañar a los ciudadanos estadounidenses con “la táctica hitleriana” de repetir mentiras y culpar a México de todos los males que les aquejan para obtener beneficios electorales.