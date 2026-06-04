Claudia Sheinbaum calificó como misóginas las críticas de la oposición que sugieren que su administración es controlada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde Palenque.

“Dicen: ‘La presidenta no gobierna, tuvo que salir desde Palenque el presidente López Obrador’. Bueno, no se puede ser más misógino que eso” Claudia Sheinbaum

La presidenta de México defendió su autonomía y liderazgo, argumentando que dudar de la capacidad de una mujer para gobernar por sí misma es una postura machista y discriminatoria.

Claudia Sheinbaum acusa misoginia en dichos que AMLO gobierna desde Palenque

Durante su conferencia matutina de este 4 de julio, Claudia Sheinbaum rechazó las versiones de que AMLO gobierna México desde las sombras tras la publicación de una carta de apoyo emitida por él.

Claudia Sheinbaum defendió su autonomía calificando los dichos como actos de misoginia y machismo.

“Decir que la presidenta no gobierna y que tiene que salir alguien más a hacerlo es profundamente misógino” Claudia Sheinbaum

Sostiene que la narrativa de que el expresidente AMLO dirige el país “desde las sombras” o que ella no gobierna por sí misma refleja una visión discriminatoria que asume que una mujer no tiene la capacidad de liderar de forma independiente.

Claudia Sheinbaum ha sido tajante al declarar que “no se puede ser más misógino” al sugerir que sus decisiones son dictadas por otro.

Afirma que decir que una mujer requiere que alguien más salga a gobernar por ella es un pensamiento profundamente machista.

Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente las versiones que aseguran que su administración carece de autonomía.

Incluso usó la canción “Macho Man” para ejemplificar la postura de sus críticos y aseguró que solo intentan desestimar su liderazgo personal.

Claudia Sheinbaum sostiene que gobierna de manera autónoma

Claudia Sheinbaum aclaró que el respaldo de AMLO, manifestado recientemente en una carta, no es una instrucción de gobierno.

Sino un acto de defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas de sectores de ultraderecha en el extranjero.

Claudia Sheinbaum incluso celebró que, tras la carta de AMLO, funcionarios estadounidenses reconocieran la soberanía de México.

Sin embargo, sostiene que ejerce el mando de manera autónoma y que la reaparición pública de AMLO no significa que él esté gobernando en su lugar.

Como parte de su defensa, Sheinbaum señala la hipocresía de sus detractores, cuestionando por qué guardan silencio ante casos de corrupción y narcotráfico vinculados a gobiernos anteriores.