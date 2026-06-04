La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo señaló como “buenísimo debate” y defendió el tiempo de definiciones tras carta de AMLO por injerencismo y soberanía nacional.

“¡Es buenísimo este debate, de verdad, es buenísimo, muy importante. Estamos viviendo momentos de definiciones" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde la conferencia mañanera del pueblo del jueves 4 de junio de 2026, la presidenta Sheinbaum habló de la carta del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al considerar que es un momento crucial para la vida pública de México.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum aclaró que son momentos de definiciones ante los opositores a los que señaló estar en contra del pueblo de México.

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