Claudia Sheinbaum celebró el histórico acuerdo entre Ricardo Salinas Pliego y el SAT, luego de que el empresario realizara su primer pago por la millonaria deuda fiscal.

“Qué bueno que decidieron pagar, qué bueno” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La presidenta de México subrayó que se trata del monto más grande registrado en este tipo de adeudos y destacó que el proceso responde a cambios constitucionales impulsados por Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum celebra pago de adeudos de Salinas Pliego al SAT

Claudia Sheinbaum celebró el 30 de enero de 2026 el acuerdo al que llegaron Ricardo Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A poco de que Ricardo Salinas Pliego, de 70 años de edad, realizara su primer pago al SAT por concepto de la deuda fiscal que pesa sobre él, la presidenta de México celebró y subrayó que el pago es el más grande que se ha hecho por deudas de este tipo.

Cabe señalar que el empresario obtuvo beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación, al expresar su deseo de pagar. Por lo que su deuda de 51 mil millones de pesos se redujo a 32 mil millones de pesos.

El 29 de enero de 2026, el dueño de Grupo Salinas, hizo su primer pago al SAT por poco más de 10 mil 400 millones de pesos.

Se contempla que cubra en su totalidad la deuda en 18 pagos.

Pago de Ricardo Salinas Pliego al SAT es gracias a Andrés López Obrador: Claudia Sheinbaum

Asegurando que “ya no hay privilegios”, una vez más, Claudia Sheinbaum rechazó que el asunto entre Ricardo Salinas Pliego y el SAT, sea una negociación política, es un tema fiscal.

Ricardo Salinas Pliego demanda por campaña negra en Estados Unidos y pide 400 mdd (Eduardo Díaz)

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la disposición de Salinas Pliego, es la consecuencia de un cambio constitucional impulsado por Andrés Manuel López Obrador, de 72 años de edad.

Y es que durante su gestión, AMLO prohibió la condonación de impuestos a influyentes empresarios, lo que obligó a grandes contribuyentes a regularizar adeudos que se encontraban en litigo desde años atrás.