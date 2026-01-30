En los últimos meses, Ricardo Salinas Pliego ha protagonizado titulares debido a la deuda fiscal que pesaba sobre él, tema que se resolvió en casi dos décadas.

La nueva y buena noticia para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) e incluso para el gobierno de México, es que Ricardo Salinas Pliego está dispuesto a pagar.

El dueño de Grupo Salinas ya hizo su primer movimiento; el pasado 29 de enero depositó a la Tesorería de la Federación la cantidad de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos, como abono a la deuda.

¿Cuánto debe Ricardo Salinas Pliego al SAT?

En diciembre de 2025 se informó que Ricardo Salinas Pliego, tras la resolución de la Suprema Corte, tenía adeudos de ISR correspondientes a ejercicios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Por lo que se exigió pagar en enero de 2026 la cantidad de 51 mil millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación.

Ricardo Salinas Pliego (Captura)

Esto pese a que el dueño de Grupo Salinas y Ricardo Benjamín Salinas Pliego, el presidente fundador, aseguraron haber cumplido siempre con el pago de impuestos.

“En los últimos 20 años, nuestras empresas han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales” Grupo Salinas

Debido a que el empresario se mostró dispuesto a pagar, obtuvo beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación, por lo que su deuda final del caso que inició en 2013 se fijó en 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos.

¿Cuál es el plan de pago de Ricardo Salinas Pliego?

El 29 de enero, Ricardo Salinas Pliego depositó poco más de 10 mil millones de pesos al SAT, cubrirá el total de la deuda en 18 pagos.

Su deuda actual es de 21 mil 732 millones 267 mil 121 pesos, por lo que de realizar pagos mensuales, estos podrían ser de mil 207 millones 348 mil 173.4 pesos.