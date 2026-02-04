Ricardo Salinas Pliego no es el único que está molesto con el SAT y el Gobierno de México, su sobrino también.

A través de Instagram, Guillermo Salinas, quien es sobrino de Ricardo Salinas Pliego, se lanzó contra los morenistas, a quienes llama “narcos” y “rateros”.

Así como asegura que la cantidad que pagará su tío al Servicio de Administración Tributaria, durará menos que el atún que acababa de pescar.

Sobrino de Salinas Pliego reclama por adeudo al SAT

Desde su yate, Guillermo Salinas, de 30 años de edad, presumió el impresionante atún que pescó, el cual utilizó para reclamar por el adeudo de Ricardo Salinas Pliego al SAT.

Según el sobrino de Salinas Pliego, el pez que sirvió como alimento para la tripulación, incluido él, durará más que los 32 millones que el magnate pagara al SAT como parte de su adeudo fiscal.

Dinero que, dice, quedará en manos de los morenistas o como los llama: “Gobiernícolas MoreNarcos”.

“Los $32,000 millones que paga El Tío @ricardosalinas duran menos en manos de los Gobiernícolas MoreNarcos que lo que dura éste atún que saqué hoy de alimento para el barco en el que estoy Guillermo Salinas

Subiendo el tono de su insulto, da por hecho que el dinero quedará en manos de una sola persona y no será repartido, contrario al atún que destinó a la tripulación.

“La peor parte es que el atún yo sí lo comparto con mi barco.. Pero los $32,000 millones de pesos?? Quién creen ustedes que se los va a repartir digo ROBAR?? Guillermo Salinas

Sobrino de Ricardo Salinas Pliego divide opiniones

Las palabras del sobrino de Ricardo Salinas Pliego dividieron opiniones, mientras que hay gente que lo apoya, otros más piden que el Gobierno de México informe sobre el destino del pago millonario.

Y no falta quien se burle recordando que Salinas Pliego amenazó con no pagar y terminó haciéndolo.

“O sea el punto es que dijiste que no ibas a pagar.. y pagaste. Es de Sabios Redimirse. El Miedo No anda en Burro”, “Ahora hay que exigir al gobierno que nos aclaren pa’dónde se van a desviar Jajaja”,

“Totalmente de acuerdo”, “Los mexicanos aplauden que la ley se aplique de igual forma para pobres y ricos. Que tú tío quería evitar sintiendo poder por tener dinero? Con el gobierno de Claudia se la peló, al igual que todos mi estimada llorona”, expresan.

Cabe mencionar que Ricardo Salinas hizo un pago al SAT por 10 mil 400 millones de pesos, liquidará el total de su deuda de 32 mil 132 millones de pesos en 18 pagos.