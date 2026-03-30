La Fundación Azteca de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, se encuentra bajo la lupa tras revelarse que entre 2016 y 2023 recibió más de 2 mil 557 millones de pesos en donaciones, de los cuales casi 600 millones no fueron justificados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El análisis, realizado por asesores de Morena en la Cámara de Diputados, también señala a otras organizaciones como el IMCO y México Evalúa, que presentan diferencias significativas en sus reportes de gastos.

De 2 mil mdp recibidos, Fundación Azteca no justificó 600 millones

Según un análisis realizado por asesores de Morena en la Cámara de Diputados, Fundación Azteca recibió más de 2 mil mdp a lo que erogó poco más de mil 900, sin embargo la diferencia sin justificar es de casi 600 mdp.

Esto conforme a la declaración para la SHCP, la cantidad final que Fundación Azteca recibió de donaciones fue de un total de 2 mil 557 millones 975 mil 494 pesos.

De ese total, Fundación Azteca solo justificó un gasto de mil 973 millones 890 mil 207 pesos, el cual fue repartido entre sueldos, salarios y gastos de administración y operación, así como las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y jubilaciones por vejez, además de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sin embargo, de los más de 2 mil mdp que recibió en donaciones Fundación Azteca, se tienen 580 millones de pesos casi 600 mdp sin justificar, mismos de los cuales no se conoce en qué se gastaron o que ocurrió con tal monto.

Otras organizaciones en la mira

En este análisis donde se exhibe a Fundación Azteca, también se señala a otras organizaciones que tampoco tendrían gastos justificados.

Entre estas está el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) AC, que entre 2017 y 2023 recibió donaciones por 302 millones 542 mil 885 pesos, sin embargo, existe una diferencia sin justificar de 274 millones 617 mil 934 pesos.

Otra más señaladas de gastos sin justificar es la fundación México Evalúa con 160 millones 762 mil 137 pesos, dinero que habría sido recibido en 2018.