El empresario Ricardo Salinas Pliego habría alcanzado un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para abonar a la deuda que tiene por no pagar impuestos, de acuerdo con reportes.
Según información difundida en medios, el acuerdo involucra a TV Azteca, empresa de Ricardo Salinas Pliego que hasta hoy acumula con el SAT una deuda de 51 mil millones de pesos.
La resolución que se le habría dado a TV Azteca es que se le cancelen las multas y recargos acumulados de los años, por lo que el monto final de la deuda sería de alrededor de 30 mil millones de pesos.
Ricardo Salinas Pliego pagará en abonos su deuda con el SAT, señalan reportes
Fuentes consultadas señalan que Ricardo Salinas Pliego llegó a un acuerdo para poder pagar en abonos la deuda que Grupo Salinas mantiene con el SAT por 51 mil millones de pesos.
El conglomerado de Ricardo Salinas Pliego se habría comprometido a pagar dos terceras partes de la deuda en 2026, bajo el acuerdo de una reducción de los cargos de las multas y recargos.
De hacerse oficial el acuerdo, la empresa de Ricardo Salinas Pliego pagará alrededor de 20 mil millones de pesos en 2026 y el resto en abonos a partir de 2028, a fin de liquidar su deuda con el SAT.
Los reportes señalan que ambas partes continúan negociando el comunicado conjunto en el que se dará a conocer la noticia de manera oficial, aunque aún se desconoce cuándo será.