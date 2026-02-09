Tras un mensaje del empresario Ricardo Salinas Pliego en el que realizó acusaciones en contra del grupo parlamentario, Morena, Luisa Alcalde, su dirigente nacional, le respondió.

“Por más que usted quiera inventar narrativas amplificadas artificialmente con bots y ‘estrategas’ de la ultraderecha extranjera, se seguirá topando con un pueblo informado”. Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

Ricardo Salinas Pliego ha arremetido en sus redes sociales contra Morena en distintas ocasiones, así como en contra de quien fue su fundador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Luisa Alcalde responde a mensaje de Ricardo Salinas Pliego en contra de Morena

En respuesta a un mensaje de Ricardo Salinas Pliego del 8 de febrero, Luisa Alcalde respondió que sus mentiras caen con datos, por más que intente inventar narrativas amplificadas de “ultraderecha extranjera”.

En este tenor, Luisa Alcalde señaló que los homicidios dolosos han disminuido además de que nunca en la historia México y Estados Unidos habían colaborado tanto contra el crimen organizado.

Luisa Alcalde responde a acusaciones de Ricardo Salinas Pliego (Captura de pantalla)

Luisa Alcalde le aseguró a Ricardo Salinas Pliego que esto lo resaltó Marco Rubio, secretario de Estado, y que además, no hay impunidad contra nadie que cometa un delito, todos enfrentan la justicia.

Por lo mismo, aunque Ricardo Salinas Pliego busque con sus bots crear narrativas artificiales, el pueblo está informado y es consciente de que no hay privilegios.

Citó a su vez a AMLO, “tonto es quien cree que el pueblo es tonto”, y le recordó a Ricardo Salinas Pliego que en 2018, se desvivía en elogios para el fundador de Morena.

Sin embargo, todo cambió cuando no se le condonaron los impuestos y se le obligó a pagar, por lo que Luisa Alcalde añadió, le faltan 18 pagos de su deuda.

Ricardo Salinas Pliego lanzó diversas acusaciones en contra de Morena

En últimos días, Ricardo Salinas Pliego ha arremetido contra AMLO y Morena, recalcando a su vez que dicho partido está acabando con México que fue su mensaje de este lunes 9 de febrero.

Sin embargo, Luisa Alcalde dio respuesta a uno que escribió el empresario en el que habla de que AMLO traicionó a la patria tras ordenar la liberación de Ovidio Guzmán en 2019, lo cual agravó la violencia de su grupo.

Asimismo, Ricardo Salinas Pliego acuso que la impunidad y la violencia extrema en México no es casualidad, sino una consecuencia del gobierno de AMLO a quien llamó resentido e incompetente.