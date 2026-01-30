El empresario Ricardo Salinas Pliego pagó en abonos la deuda que tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el monto total será de 32 mil millones de pesos.

La tarde de este jueves 29 de enero, el SAT y Grupo Salinas publicaron comunicados confirmando que se llegó a un acuerdo para ponerle fin a los litigios en torno a la deuda.

El SAT confirmó que el Grupo Salinas ya ha dado un primer abono de la deuda por 10.4 mil millones de pesos y el resto se pagará en 18 parcialidades, a manera de saldar los más de 32 mil millones de pesos.

A través de un comunicado, Grupo Salinas informó que llegó a un acuerdo con el SAT para liquidar su deuda por impuestos, aclarando que lo hacen para “dar vuelta a la página”.

De acuerdo con la información, la deuda es de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos.

De los cuales, Grupo Salinas ya depositó 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos como abono.

El resto del adeudo será pagado en 18 parcialidades, aunque no se ha dado a conocer el monto y la regularidad con la que se tendrán que hacer los abonos para liquidar al SAT.

Pese a haber aceptado pagar más de 32 mil millones de pesos al SAT, Grupo Salinas aclaró que el conglomerado siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales con el SAT.

En el comunicado, el Grupo Salinas señaló que buscan dar vuelta a la página y “recuperar el tiempo, energía y foco” en sus objetivos como empresa.

Grupo Salinas concluyó reiterando que Ricardo Salinas Pliego y sus empresas “siempre serán aliados de México” .