Tras darse a conocer el acuerdo para saldar su deuda con el SAT (Servicio de Administración Tributaria), el empresario Ricardo Salinas Pliego señaló que inicia una nueva etapa.

Este jueves 29 de enero 2026, Grupo Salinas anunció que se llegó a un acuerdo para pagar en abonos el adeudo que mantiene con el SAT, que tal como señaló la dependencia, se llevará a cabo en 18 parcialidades.

¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego tras saldar deuda con el SAT? Anuncia nueva etapa

Poco después del comunicado del SAT, Ricardo Salinas Pliego señaló que “hoy comienza una nueva etapa” que dará grandes resultados, además de afirmar tener optimismo y voluntad.

Esto fue en respuesta a una publicación previa a darse a conocer el pago de su deuda con el SAT, en la que Ricardo Salinas Pliego se presumió jugando golf en el Club Aurora de Anguilla, junto a su hijo y amigos.

Ricardo Salinas Pliego anuncia nueva etapa tras saldar deuda con el SAT (Captura de pantalla)

Afirmó que “la vida es corta” por lo cual, vivir feliz y bien es su mejor venganza contra sus adversarios, sin adelantar que iba a pagar su deuda con el SAT.

A dichas publicaciones se sumó el cambio de su foto de perfil en su red social, que corresponde a un león rugiendo y con corona.

Ricardo Salinas Pliego busca dar vuelta a la página con pago de adeudo al SAT

En el comunicado emitido por Grupo Salinas ya se había mencionado la intención de Ricardo Salinas Pliego de iniciar una nueva etapa tras saldar su deuda con el SAT y “dar vuelta a la página”.

Grupo Salinas destacó que con el pago de la deuda se da fin la “campaña en su contra” y que servirá a Ricardo Salinas Pliego para recuperar el tiempo y energía.

Por lo mismo, tanto Grupo Salinas como su dueño se enfocarán en su proyecto empresarial y político.