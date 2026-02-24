Claudia Sheinbaum destacó que el histórico pago de impuestos realizado por Ricardo Salinas Pliego permitirá financiar la beca Gertrudis Bocanegra, destinada a un millón de jóvenes en 2026.

“¿De donde viene este recurso? Todo este recurso para los jovenes, pues del pago de una persona que finalmente pagó sus impuestos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sin mencionar directamente al empresario Salinas Pliego, la presidenta de México subrayó que el cumplimiento fiscal fortalece programas educativos, culturales y deportivos.

El adeudo, considerado el más grande en la historia del SAT, asciende a más de 32 mil millones de pesos, de los cuales ya se cubrió un primer pago superior a 10 mil millones.

Beca Gertrudis Bocanegra llegará a un millón de jóvenes en 2026

Claudia Sheinbaum dijo que la beca Gertrudis Bocanegra actualmente está beneficiando a jóvenes universitarios en Michoacán.

Detalló que este año se van a beneficiar a un millón de jóvenes en dicha entidad y dijo que los jóvenes ahora están transformando a México.

Ricardo Salinas Pliego hizo el pago de impuestos más grande de la historia

El mes anterior, Ricardo Salinas Pliego hizo el pago de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos y quedan pendientes 18 pagos.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum este ha sido el paso mas grande que se haya hecho por un adeudo fiscal en el SAT y dijo que ello demuestra que ya no hay privilegios en México.

Se trata del primer pago para esaldar un total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos.