El PRI reclamó al Senado por citar a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua; sin embargo, no ha citado a Rafael Ojeda por los delitos que se le imputan a sus sobrinos.

“Es importante también preguntarle a Morena por qué no cita a Rafael Ojeda [..] porque el huachicol fiscal es el robo del siglo”. Manuel Añorve, coordinador del PRI

Este fue el señalamiento de Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, quien añadió que Maru Campos no estaba obligada a acudir pese a las diversas invitaciones.

Sin embargo, Manuel Añorve afirmó que Rafael Ojeda sí debe dar su versión sobre los delitos de los hermanos Farías Lagunas y las actuales acusaciones.

PRI reclama por no citar a Rafael Ojeda al Senado como situación con Maru Campos

Manuel Añorve afirmó en conferencia que hay una lista “interminable” de personajes que deberían acudir a declarar en el Senado; entre ellos, a Rafael Ojeda por el caso Farías Laguna.

PRI reclama no citar a Rafael Ojeda al Senado como con Maru Campos (Captura de pantalla)

Afirmó que Rafael Ojeda debería acudir en especial tras las declaraciones de Fernando Farías Laguna, referente a que denunciaron ante Rafael Ojeda el huachicol.

El integrante del PRI afirmó que Rafael Ojeda debe aclarar el robo del que se acusa a sus sobrinos, mientras era titular de la Secretaría de Marina, la cual también estuvo involucrada.

Sin embargo, Rafael Ojeda no sería el único que debería ser citado a la “práctica parlamentaria que instauró Morena”, ya que también debería llamarse a Ignacio Ovalle.

Ya que durante su dirección en Segalmex se llevó a cabo el desfalco de 15 mil millones de pesos, aunque aseguró no acordarse de firmar los documentos.

Manuel Añorve defiende que Maru Campos no estaba obligada a acudir al Senado

Sobre su cita en el Senado, Manuel Añorve también señaló que Maru Campos no estaba obligada a acudir a la cita con las comisiones del Senado.

Esto debido a que no es un tema de “obligatoriedad jurídica” y Morena sólo busca sacar “raja política”, como se observó desde la invitación que no tenía razón.

El senador del PRI también afirmó que el tema de Maru Campos tiene como miras las elecciones de 2027, de parte de quienes buscan la candidatura de Chihuahua.