Citlalli Hernández respondió a las críticas de Jorge Romero, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), al señalar que los gobernadores panistas “abren las puertas de México a la CIA a costa de la Constitución”.

“No nos extraña, Jorge Romero, que ahora respalden la decisión de violar la Constitución abiertamente y de abrir las puertas a la CIA. ¿Para qué? No queda claro porque no responden a esa pregunta” Citlalli Hernández

Según Citlalli Hernández, no es de extrañar que el PAN respalde a la gobernadora Maru Campos por permitir el ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua , pues, sostuvo, es un partido que sirve a intereses extranjeros.

Citlalli Hernández critica a Jorge Romero (Captura de pantalla)

Citlalli Hernández acusa al PAN de plegarse a intereses extranjeros al permitir el ingreso de la CIA

En sus redes sociales, Citlalli Hernández ironizó diciendo que si el PAN apoya a Genaro García Luna y Felipe Calderón, no sorprende que también respalde la decisión de Maru Campos de violar la Constitución e ingresar a la CIA.

Las críticas se elevaron cuando la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena acusó al PAN de ser un partido que sirve y se pliega ante intereses extranjeros de Estados Unidos.

“No tengo duda de que lo que buscan es complacer a gobiernos extranjeros a expensas de la soberanía nacional” Citlalli Hernández

Citlalli Hernández reiteró que no duda en que el verdadero propósito de permitir el ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua tuviera el fin de complacer a gobiernos extranjeros sin importar que se violara la Constitución.

Además, aseguró que la mayoría de la población respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum y la defensa de la soberanía, rematando su mensaje con la consigna "Viva México Soberano“.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)

Jorge Romero criticó a Morena por comparecencia de Maru Campos

Poco antes de que Citlalli Hernández fijara su postura, el dirigente panista Jorge Romero acusó a Morena de “vulgar” por exigir la comparecencia de Maru Campos en torno a los agentes de la CIA.

“A un gobernante de oposición se le tiene que citar inmediatamente ¡Ah! Pero si se te atribuyen asesinatos, huachicol, te cancelaron la visa, ahí no tienes nada que explicar porque eres de la 4T" Jorge Romero, dirigente del PAN

Aunque Jorge Romero respaldó la comparecencia, criticó la supuesta incongruencia de Morena por no llamar a rendir cuentas a sus militantes acusados por homicidio, huachicoleo, cancelación de visa, etc.