La bancada de Morena en la Cámara de Diputados dio a conocer que buscará un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras el ingreso de agentes estadounidenses.

“Les puedo adelantar que el grupo parlamentario de Morena va a solicitar un juicio político contra la gobernadora Maru Campos” Arturo Ávila, vocero de Morena

Según señaló el vocero de Morena, Arturo Ávila, la Cámara de Diputados no puede dejar de lado lo que podía constituir una violación a la soberanía por parte de Maru Campos, una situación que podría costarle su gubernatura en Chihuahua.

Sin sanción a Maru Campos en el Senado; FGR investigará caso CIA en Chihuahua (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Arturo Ávila ve “sospechosa” acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya tras caso Maru Campos

A decir del vocero de Morena, resulta sospechoso que Estados Unidos haya emitido acusaciones contra Rubén Rocha en medio de los señalamientos por violación a la soberanía contra Maru Campos.

Aunque comentó que no se dejará de lado el tema de Sinaloa, defendió que la Cámara de Diputados es la instancia competente para procesar este tipo de solicitudes.

En ese sentido, Arturo Ávila adelantó que en los próximos días se presentará la solicitud de juicio político contra la gobernadora Maru Campos, mismo que podría terminar en su destitución en Chihuahua.

Arturo Ávila (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Morena niega complicidad en acusaciones contra Rubén Rocha

Después de que Arturo Ávila anunciara su intención de buscar un juicio político, defendió el estado de derecho del gobernador Rubén Rocha frente a los señalamientos del gobierno de Estados Unidos.

Aunque dijo que hasta ahora no se han presentado pruebas contra Rocha Moya, adelantó que de ninguna manera Morena se presentará a defender a personajes que cometan algún ilícito.