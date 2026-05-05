La nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel, respondió a las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusándola de “traición a la patria” por permitir la intervención de agentes de la CIA en territorio nacional.

La Gobernadora Maru Campos miente. La investigación en <a href="https://x.com/hashtag/Chihuahua?src=hashtag_click" rel="">Chihuahua</a> no es por desmantelar un narcolaboratorio. El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria. Usted debe ser juzgada. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

A través de su cuenta en X, Ariadna Montiel aclaró que las críticas hacia la gestión de Maru Campos no se deben al combate contra laboratorios de drogas, sino a la violación de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

El enfrentamiento político se da en el contexto de señalamientos contra Rubén Rocha Moya.

Ariadna Montiel señala de “traición a la patria” a Maru Campos

A través de su cuenta en X, Ariadna Montiel lanzó duras críticas contra Maru Campos, al mismo tiempo que le mencionó la razón de los señalamientos en su contra.

Según Ariadna Montiel, las críticas contra el gobierno de Maru Campos no son por desmantelar un laboratorio de drogas; de hecho, dijo, la actual administración se ha encargado de 2500 de estos.

El problema es que se permitió la intervención de elementos extranjeros en territorio nacional, los famosos agentes de la CIA que murieron en el operativo.

Aún más, la dirigente de Morena sostiene que este acto violenta directamente la Constitución Política y la Ley de Seguridad Nacional.

Por lo que el gobierno de Chihuahua fue parte fundamental de lo que se considera una provocación que vulnera la soberanía de México.

Calificando esto como “traición a la patria”, por lo que la gobernadora es la que debería de ser juzgada por las autoridades.

Declaraciones de Ariadna Montiel en contra de Maru Campos (Especial)

Las declaraciones de Maru Campos que detonaron el enfrentamiento con Ariadna Montiel

Durante la ceremonia del 5 de mayo en Chihuahua, Maru Campos dio una declaraciones que fueron el detonante de este enfrentamiento con Ariadna Montiel.

Maru Campos argumenta que mientras su administración es criticada y atacada por combatir al crimen organizado, el gobierno federal defiende “a capa y espada” a personajes que están siendo investigados.

Dejando un mensaje implícito al caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa que ha sido acusado de nexos con el crimen organizado por parte de Estados Unidos.

Asimismo, señaló que las luchas históricas por la democracia en México, han hecho que la población vea y juzgue “quién es quién”, relación a sus gobernantes.