El Senado de la República no emprenderá sanciones contra Maru Campos, no sin decir que su inasistencia este 28 de abril es considerada un “desacato político”.

El tema queda en el terreno de la Fiscalía General de la República (FGR), así lo dejó ver el coordinador de Morena, Ignacio Mier.

“No, nosotros consideramos que parte de la crisis institucional fue lo que derivó todos estos yerros por parte del gobierno, pero será la Fiscalía, en términos políticos, de colaboración republicana, de las atribuciones que establece la Constitución al Senado de la República, lo consideramos solamente un desacato político, así en el terreno político institucional que establece que el Senado de la República, el artículo 76 es claro… Por esa razón nosotros fijaremos una posición que le dé una salida institucional al Senado, y será ya la instancia que establece el Estado mexicano que es la Fiscalía General de la República, la que le dé cauce jurídico-legal a este asunto" Ignacio Mier. Coordinador de Morena en el Senado

Ignacio Mier se respaldó en el artículo 89 constitucional al decir que el Senado tiene la facultad de evaluar la política exterior y ello cubriría el tema de los agentes de la CIA en Chihuahua.

Morena prepara posicionamiento contra Maru Campos por violación a la soberanía nacional

Ignacio Mier dijo que lo que hoy hará Morena es un pronunciamiento contra Maru Campos en la sesión de este 28 de abril sobre violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la soberanía nacional.

Ello tras el informe correspondiente por la inasistencia de la gobernadora de Chihuahua a la comparecencia ante las Comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública.

“Las Comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales van a presentar el informe de la no asistencia, de la suspensión, al Pleno… se lo he informado así a los coordinadores, especialmente del Partido Acción Nacional… una postura que establezca con precisión que hubo una violación sistemática a la soberanía nacional y una violación sistemática a la Ley Nacional de Seguridad por diversos funcionarios públicos del estado de Chihuahua, que dependen directamente de la titular del Ejecutivo y que será la Fiscalía General de la República la que deslinde y establezca la responsabilidad para cada uno de los que participaron”. Ignacio Mier. Coordinador de Morena en el Senado

Agregó que al Senado solo le toca ajustarse a la ruta jurídica que marque la FGR por el caso de la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano.

Ignacio Mier: renuncia de fiscal de Chihuahua solo es aceptación de culpabilidad

Ignacio Mier dijo que la renuncia del fiscal César Jáuregui solo significa su culpabilidad por omisión tras una serie de mentiras y contradicciones.

“Inmediatamente antes de guardar prudencia vino la primera mentira por parte del fiscal, que, por cierto, ayer presentó su renuncia, lo cual pone de manifiesto que se declara culpable por omisión o por lo que determine la Fiscalía General de la República con las carpetas que se están integrando”, dijo.

También dijo que espera que no se aprovechen de la ausencia de la personas, ello respecto a la responsabilidad señalada al fallecido titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) Pedro Román Oseguera Cervantes, quien ha sido señalado de dar entrada a los agentes extranjeros a los operativos sin notificar a autoridades superiores.