La secretaria de Comunicación de Morena, Camila Martínez, criticó a la gobernadora Maru Campos por faltar al Senado, donde debía comparecer por el ingreso de dos agentes estadounidenses a Chihuahua.

“Si no hay nada que ocultar, gobernadora, (Maru Campos), ¿por qué huir?" Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena

A decir de Camila Martínez, lo adecuado en esta situación habría sido que la gobernadora demostrara ante el Senado la documentación necesaria que acreditase la entrada legal de los agentes.

En otro mensaje, Morena adelantó que presentaría un pronunciamiento contra Maru Campos sobre violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la soberanía nacional por este caso.

Secretaria de Morena critica a Maru Campos por rechazar la comparecencia en el Senado

Por medio de redes sociales, Camila Martínez confrontó directamente a Maru Campos preguntándole que, si no había razones para ocultar lo sucedido, entonces "¿por qué huir?“.

Maru Campos decidió no ir al Senado.



Cuando hay dudas sobre la presencia de agentes extranjeros en México, y la entrega de la soberanía a manos extranjeras por parte de la gobernadora panista, no se cancela la cita… se responde. #MaruRindeCuentas pic.twitter.com/neXCn04H3c — Cam Martínez (@SoyCamMartinez) April 28, 2026

Momentos antes, la gobernadora había informado por medio de un comunicado que no asistiría a la comparecencia ante las Comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública.

La justificación de Maru Campos fue que una comparecencia podría afectar la investigación y poner en riesgo temas de seguridad nacional al revelar información clasificada.

Asimismo, argumentó que su gobierno emprendió investigaciones sobre el tema y que los resultados obtenidos fueron enviados a la Fiscalía General de la República (FGR).