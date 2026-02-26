Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, criticó que la reforma electoral presentada durante la conferencia mañanera no haya contemplado eliminar el fuero constitucional.

“Hay muchas cosas positivas pero lo que es una vergüenza es que no hayan quitado el fuero” Alfonso Ramírez Cuellar, diputado de Morena

En opinión del diputado, hay aspectos positivos en la reforma electoral; sin embargo, consideró que es una “vergüenza” que la reforma electoral no propusiera eliminar el fuero del que gozan las y los congresistas federales.

Por lo anterior, hizo un llamado a la presidencia a incluir la eliminación del fuero en la reforma electoral al sostener que “no podemos andar de protectores de políticos o gobernantes que transgreden la ley”.

Alfonso Ramírez Cuéllar (Cortesía)

Ramírez Cuéllar pide que se integre la eliminación de fuero a la reforma electoral

En entrevista en el recinto legislativo de San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó que eliminar el fuero para permitir acciones penales contra funcionarios que violen la ley, es un reclamo ciudadano y una deuda histórica.

“Creo que una de las luchas más importantes que tenemos que dar es la lucha contra la impunidad, la lucha contra los privilegios. Es una vergüenza nacional seguir teniendo ese privilegio absurdo” Alfonso Ramírez Cuellar

En ese contexto, Alfonso Ramírez Cuéllar recordó que hace un año Cuauhtémoc Blanco evitó enfrentar la ley gracias a su fuero, por lo que consideró que no incluir su eliminación en la iniciativa del Ejecutivo federal envía “un mal mensaje”.

A decir del diputado, es una vergüenza nacional que el fuero “siga protegiendo a políticos y a gobernantes que son arbitrarios, pasan por encima de la ley y trastocan la armonía en la sociedad”.

Por lo anterior, Alfonso Ramírez Cuéllar hizo un llamado para que la presidenta Claudia Sheinbaum modifique la iniciativa e integre el tema de la erradicación del fuero para no seguir “protegiendo políticos o gobernantes”.