Ricardo Monreal reveló que la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no incluye la eliminación del fuero ni la revocación de mandato.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el legislador detalló que estos temas no forman parte de la iniciativa que el Ejecutivo federal prevé enviar a la Cámara de Diputados.

Reforma electoral de Sheinbaum no incluye fuero ni revocación, confirma Monreal

La declaración ocurre tras la reunión que sostuvo Monreal con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el lunes 2 de marzo de 2026, en el marco del actual periodo ordinario de sesiones y la revisión de la agenda legislativa.

De acuerdo con el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), durante el encuentro se presentaron modificaciones a diversos artículos constitucionales dentro del proyecto de reforma electoral.

Sin embargo, dichas propuestas no fueron aceptadas por la mandataria.

“La comisión le presentó un documento que solo ellos conocen y que modifica varios artículos de la Constitución. Al revisarlo, ella dijo: ‘No es correcto eso, yo solo quiero la parte sustancial del decálogo por la democracia que propuse a la opinión pública’” Ricardo Monreal, legislador de Morena

Según el legislador, la presidenta rechazó cambios adicionales que alteraban los 10 puntos originales de su propuesta, entre los cuales no se contempla ni la eliminación del fuero ni la revocación de mandato.

¿Se eliminará el fuero? Esto dijo Ricardo Monreal

Aunque la iniciativa presidencial no incluye la eliminación del fuero, Monreal aclaró que existen propuestas independientes presentadas por diputados para suprimir esta figura constitucional.

“No, no está incluida la eliminación del fuero en la iniciativa presidencial, pero en la Cámara de Diputados hay iniciativas de legisladores que buscan eliminarlo. En cualquier momento podrían discutirse, aunque no formen parte del proyecto del Ejecutivo” Ricardo Monreal, legislador de Morena

Revocación de mandato para 2027 tampoco está prevista

Sobre la posibilidad de incluir la revocación de mandato rumbo a 2027, Monreal señaló que este tema tampoco forma parte del paquete actual de reforma electoral.

Pero dejó abierta la puerta a que tanto la revocación como el fuero puedan abordarse en iniciativas separadas que se presenten ante el Congreso.

Reforma electoral sigue en redacción este 3 de marzo

Monreal informó que la comisión presidencial encargada de la reforma electoral —dirigida por Pablo Gómez— continúa trabajando en la redacción final del documento este martes 3 de marzo de 2026.

En el grupo también participa Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

El legislador confió en que la iniciativa sea enviada a la Cámara de Diputados la tarde o noche de este martes, lo que permitiría su análisis dentro del actual periodo legislativo.