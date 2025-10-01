La presidenta Claudia Sheinbaum anunció propondrá eliminar el fuero a diputados y senadores, como parte de la reforma electoral que se espera sea presentada en febrero de 2026.

“Yo también voy a ir con la comisión presidencial a decirles cuáles son algunas de mis ideas, es que se elimine el fuero de los diputados y senadores, en la propuesta que se va prestar de reforma electoral… de aquí a diciembre… en febrero se va a presentar… pero mi opinión, que la voy hacer por escrito a la comisión… aquí la enseñaré, es que no haya fuero ¿por qué tiene que haber fuero? eso es del pasado” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La presidenta de México mencionó el tema del fuero al ser cuestionada sobre la situación del senador Ricardo Anaya, de quien dijo que “solo regresó porque tiene fuero”.

Claudia Sheinbaum argumentó que el fuero es un concepto “del pasado” y que así como la presidenta no tiene fuero, los legisladores tampoco deberían tenerlo

En se sentido, Claudia Sheinbaum dijo que se va a reunir con las comisión en el Congreso que abordarán el tema y lo hará de aquí a diciembre de 2025. La carta que va a entregar la va a hacer pública en su conferencia mañanera, prometió.

Claudia Sheinbaum usa a Ricardo Anaya para justificar la propuesta de eliminar el fuero

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó a Ricardo Anaya en el contexto de una discusión sobre la politización del tema del robo de combustible o “huachicol fiscal”.

Sheinbaum afirmó que la narrativa de que Morena está encubriendo el huachicol fiscal es construida por “el coordinador del PAN en el Senado que estuvo 6 años fuera de México y que solo regresó porque tiene fuero”.

Aunque no lo nombra directamente en esa frase, el contexto y la referencia a su ausencia de México y su fuero senatorial apuntan claramente a Ricardo Anaya.

Claudia Sheinbaum calificó esta narrativa como irónica y cínica, y la atribuyó a la oposición, señalando que fue su propio gobierno el que investigó y presentó las denuncias que llevaron a detenciones en el caso del contrabando de combustible.

Sheinbaum enfatizó que es necesario “decir las cosas por su nombre”.

Ricardo Anaya pasó casi 3 años en Estados Unidos

Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, pasó casi tres años en Estados Unidos tras denunciar persecución política y enfrentar acusaciones de la FGR por presuntos sobornos vinculados al caso Odebrecht y la reforma energética.

En 2021, Ricardo Anaya salió del país vía Tamaulipas, estableciéndose en Atlanta, Georgia.

Su regreso a México ocurrió en agosto de 2024, cuando se registró como senador plurinominal, lo que le otorga fuero constitucional. Aunque Ricardo Anaya sostiene que busca participar activamente en la vida política, críticos aseguran que su retorno responde a la intención de protegerse bajo el fuero legislativo.