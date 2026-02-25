Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y coordinador del bancada de Morena, reconoció que hasta el momento no hay acuerdos por la próxima reforma electoral.

Sin embargo, pese a que hasta el momento Morena no ha logrado un consenso con sus aliados del PT y Partido Verde, Ricardo Monreal señaló que el dictamen de la reforma electoral ya se encuentra prácticamente listo.

Sheinbaum presentará reforma electoral pese a falta de acuerdos entre Morena, PT y PVEM, según Ricardo Monreal

La noche del martes 24 de febrero, tras una reunión en Palacio Nacional, Ricardo Monreal reconoció que hasta el momento Morena no ha alcanzado un acuerdo por la reforma electoral con el PT y el PVEM.

No obstante, el presidente de la Jucopo detalló que la propuesta podría ser presentada el miércoles 25 de febrero por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, en donde dé a conocer detalles sobre el contenido del documento.

Según el diputado Ricardo Monreal, el proyecto final de reforma electoral podría contener entre 10 y 12 puntos, entre ellos la permanencia de la figura legislativa plurinominal.

Adicional, adelantó que espera sea enviado a la Cámara de Diputados el lunes 2 de marzo, por lo que hasta entonces realizarán un “periodo de reflexión” para analizar la aprobación de dicho documento.

Para ello, cabe recordar que Morena necesita de los votos del PT y PVEM, toda vez que sin sus aliados no alcanzaran la mayoría absoluta que necesitan para que la reforma electoral se apruebe y sea enviada a la Cámara de Senadores.