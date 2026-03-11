Jorge Romero, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN) felicitó a los y las diputadas del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por frenar la reforma electoral.

Esto luego de que se iniciara la discusión de la reforma electoral de Morena, donde el PT y el PVEM aseguraron que no acompañarán esta iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nada está escrito para el futuro de este país y en Acción Nacional reconocemos ese gesto de valentía y de dignidad” Jorge Romero

PAN reconoce dignidad y valentía del PT y PVEM por no respaldar reforma electoral de Morena

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados compartió su posicionamiento luego de que iniciara la discusión de la reforma electoral de Morena.

De acuerdo con Jorge Romero, tras los posicionamientos, el PAN reconoce al PT y el PVEM por su gesto de valentía y dignidad.

“No me canso y no me voy sin decirlo, nuestro reconocimiento a lso partidos que dijeron ‘oye, ya hasta aquí por Dios, me estás pidiendo que firme mi suicidio’. Pues nuestro reconocimiento a ese gesto y a esa dignidad” Jorge Romero

Esto ya que ambos partidos han asegurado que no respaldarán la reforma electoral presentada por Claudia Sheinbaum.

Asimismo, resaltó que con esta discusión, “comienza la era en la que se le pone freno a un poder que lleva 7 años descontrolado, hoy es el día en que se le pone el freno”.

Cabe señalar que el coordinador parlamentario del PT, Reginaldo Sandoval, señaló que desde el partido respaldan a Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación.

Sin embargo, no lo harán con la reforma electoral presentada por la presidenta y apoyada por Morena.