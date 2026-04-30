El diablo viste a la moda 2 con Meryl Streep y Anne Hathaway está por llegar a cines de todo el mundo, lo que significa que ya tenemos la calificación en Rotten Tomatoes.

Para sorpresa de muchos, El diablo viste a la moda 2 superó por algunos puntos a la primera entrega, también con Mery Streep y Anne Hathaway, en su calificación de Rotten Tomatoes.

Calificación de El diablo viste a la moda 2 en Rotten Tomatoes

Con 139 reseñas contabilizadas, El diablo viste a la moda 2 tiene un muy buen 79% de promedio en su calificación en Rotten Tomatoes.

El diablo viste a la moda 2 (Especial)

Así El diablo viste a la moda 2 supera a la primera entrega por 4 puntos, pues la película del 2006 tiene un 75% de promedio en Rotten Tomatoes.

Lo cual significa que, en teoría, la nueva entrega arregla los pocos problemas que tuviera la película original, siendo más divertida y disfrutable para fans y público moderno.

Hay que señalar que falta la calificación de la audiencia para ver si el éxito del regreso de Miranda Priestly es unánime o se queda corto en algunos aspectos.

Por lo pronto ya se ganó a un sector importante, lo cual podría darle impulso en taquilla; muy necesario pues enfrente tiene al fenómeno de Michael.

El diablo viste a la moda (Especial)

¿Qué dice la crítica de Rotten Tomatoes de El diablo viste a la moda 2?

En general la crítica de Rotten Tomatoes alaba a El diablo viste a la moda 2 por las grandes actuaciones que dan tanto Anne Hathaway, como Meryl Streep.

Quienes recapturan la esencia de sus personajes en El diablo viste a la moda 2 como si no hubiera pasado ni un día desde la primera entrega.

Asimismo señalan en Rotten Tomatoes que la película mantienen la magia de la primera y no busca reinventar la fórmula, sino mantenerla vigente.

Lo que nos da una historia entrañable como la original, que complementa muy bien a esta y hace que el público salga feliz de haber ido a verla.

“Puede que El diablo viste de Prada 2 no recapture por completo la magia cómica de su predecesora, pero es genial volver a ver a estos queridos personajes.” The Movie Couple

“La narrativa de El diablo viste de Prada 2 nunca aburre, y la moda nunca decae. Para mí, es mucho más que un simple regreso a la moda. Es una carta de amor al periodismo de revistas y una ferviente petición: ¡por favor, no dejen que desaparezca!” Firstpost