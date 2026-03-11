La reforma electoral fue aprobada en las comisiones unidas de la Cámara de Diputados con 45 votos a favor y 39 en contra. Es turnada al Pleno para su discusión.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados había adelantado que la discusión de la reforma electoral en el Pleno se daría el miércoles 11 de marzo de 2026.

La discusión tuvo una duración aproximada de una hora de parte de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral.

Reforma electoral: PT y PVEM votarían en contra en el Pleno de la Cámara de Diputados

Los aliados de Morena, PT y PVEM votaron a favor de la reforma electoral; sin embargo, adelantaron su posicionamiento en contra en la discusión en el Pleno.

Esto fue mencionado durante la discusión por parte del diputado Pedro Vázquez del PT, quien afirmó que no son mezquinos, pero se apartan del dictamen.

Si el PT y PVEM mantienen su voto en contra, la reforma electoral será desechada, ya que no obtendrá la mayoría calificada.

