Desde la tribuna, el diputado Reginaldo Sandoval dijo que el PT no acompañará el proyecto de reforma electoral. Al respecto, aclaró que “su posición es la correcta y el tiempo les dará la razón”.

Reginaldo Sandoval, coordinador de PT en Cámara de Diputados (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Reginaldo Sandoval afirmó que esta reforma electoral sí encamina a la formación de un partido único, por lo que el PT votará en contra, en pro de la pluralidad en el Congreso y en todo el país.

“La propuesta de reforma que se presenta conduce a la ruta de un partido hegemónico de Estado”. Reginaldo Sandoval. Coordinador del PT en la Cámara de Diputados

Respecto a la disminución del financiamiento de partidos políticos, Reginaldo Sandoval dijo que están de acuerdo; sin embargo, es necesario también cambiar la forma de su distribución, para que sea justa.

Junto a su bandada, el diputado Reginaldo Sandoval también criticó la medida de dar el curul al segundo mejor y señaló que este método no permitiría que se cumpla la paridad de género.

Cabe mencionar que esta decisión se mantuvo firme, pues la tarde de este 11 de marzo, la reforma electoral fue rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada.