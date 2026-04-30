Parece que las bancas móviles están fallando en este 30 de abril. Además de Santander, se reportó una caída en la app de BBVA en la tarde del jueves.

De acuerdo con los usuarios, desde mediodía está fallando la app y banca móvil de BBVA; llegando a su desconexión total a las 2:00 p.m., sin resolución al momento.

Caída BBVA (Especial)

Usuarios de BBVA no podrían hacer pagos por problemas con app y banca en línea

La situación con la caída de BBVA en la app y banca en línea estaría molestando a los usuarios principalmente porque no se pueden hacer pagos.

Aunque algunas personas si han podido acceder a la app y banca en línea de BBVA han señalado que no pueden hacer transferencias o pagar servicios y productos.

Al momento de supuestamente hacer la transferencia, la app se queda trabada sin que esta arroje un resultado positivo de que ya se ha efectuado la transacción.

Lo cual ha generado molestia, pues al ser quincena, los usuarios prácticamente no han podido acceder a su sueldo ni han pagado las deudas para las que estaba destinado ese dinero.

Solo aquellos que fueron a la sucursal física pudieron hacer los movimientos que requerían, el resto tiene que esperar a que haya un arreglo.

Sucursal de BBVA (Graciela López / Cuartoscuro)

¿Por qué no sirve la app y banca móvil de BBVA?

Hasta el momento, BBVA no ha dicho nada acerca de la caída de la app y banca móvil; así que se desconoce el por qué no ha estado funcionando este 30 de abril.

Algunos apuntan que la app y banca móvil de BBVA se cayó debido al flujo de gente que quiso acceder este 30 de abril, es decir, que los servidores colapsaron por el tráfico.

Otros usuarios señalan que pudo ser un error en el mantenimiento de rutina de la aplicación, como en otras ocasiones que un bug o glitch arruina al servicio.

Se espera que la app y banca móvil vuelvan a estar en línea en la noche del 30 de abril; por lo que recomendamos a los usuarios estar al pendiente de cualquier actualización.