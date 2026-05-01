La Secretaría de Economía dio a conocer la renuncia de Santiago Nieto como titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), hoy jueves 30 de abril.

A su vez, se señaló quedará como titular del IMPI Vidal Llerenas Morales, quien hasta hoy jueves 30 de abril era subsecretario de Industria y Comercio.

La renuncia se dio a conocer mediante un comunicado, en el que también se hace mención de otros cambios en la estructura de la Secretaría de Economía.

Por lo mismo, Marcelo Ebrard agradeció el trabajo de Santiago Nieto desempeñado hasta el momento, y le deseó éxito a Vidal Llerenas Morales.

Santiago Nieto en SDPnoche con Poncho Gutiérrez (Especial)

Santiago Nieto renuncia al IMPI para buscar un cargo en elecciones 2027

La Secretaría de Economía adelantó que la renuncia de Santiago Nieto en el IMPI es debido a su intención de realizar actividades de índole político

Es decir, Santiago Nieto buscará competir por un cargo de representación popular: participará para aparecer en las boletas de las elecciones 2027.

De momento, el que fue hasta hoy director general del IMPI, no ha confirmado su participación en alguna encuesta para contender por un cargo público en próximos comicios.

Así como tampoco ha comentado su renuncia como director del IMPI, cargo en el que Santiago Nieto se desempeñaba desde el 10 de octubre de 2024.

Hasta el momento, se ha señalado la posibilidad de que Santiago Nieto participe por la gubernatura de Querétaro, uno de los 17 estados que renovarán el cargo el próximo año.

Vidal Llerenas Morales sería el nuevo director del IMPI, anuncia Secretaría de Economía

La Secretaría de Economía también dio a conocer a quién propondrán para ser el nuevo director del IMPI tras renuncia de Santiago Nieto: Vidal Llerenas Morales.

Vidal Llerenas Morales ha fungido también como diputado local y federal, ha sido alcalde de Azcapotzalco y subsecretario de egreso en Ciudad de México.

Vidal Llerenas Morales será propuesto como director del IMPI (ITAM)

Principalmente, la Secretaría de Economía señala que Vidal Llerenas Morales sería el encargado de conducir la propiedad industrial durante la revisión del T-MEC.

Esto de ser aprobado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aunado a la ratificación de la Junta de Gobierno del IMPI.

El lugar de Vidal Llerenas Morales como subsecretario de Industria y Comercio, quedará Ximena Escobedo Juárez, quien era la jefa de Unidad de Desarrollo Productivo.