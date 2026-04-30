La muerte de Juan de Dios Garcia Davish ocurrida este jueves 30 de abril de 2026, deja un vacío en el periodismo, ha señalado en sus condolencias la Agencia Quadratín, de la cual era director de su franquicia en Chiapas.

Su trabajo periodístico en cuanto migración y seguridad le llevó a ser objeto de amenazas del crimen organizado. Te contamos más de quién fue Juan de Dios García Davish:

¿Quién fue Juan de Dios García?

¿Qué edad tenía Juan de Dios García?

¿Quién es la esposa de Juan de Dios García?

¿Qué signo zodiacal era Juan de Dios García?

¿Cuántos hijos tuvo Juan de Dios García?

¿Qué estudió Juan de Dios García?

¿En qué trabajó Juan de Dios García?

¿Quién fue Juan de Dios García?

Juan de Dios Garcia Davish fue un periodista especializado en migración y abordaba temas de seguridad, hermano del periodista Francisco García Davish, ambos originarios de Chiapas.

Con más de 30 años de trayectoria en 2022 se exilió en el extranjero por ser víctima de amenazas del crimen organizado lo cual se vio reflejado en el documental producido por Diego Luna llamado Estado de Silencio.

Muere Juan de Dios García Davish, periodista de Quadratín Chiapas (Quadratín )

¿Qué edad tenía Juan de Dios García?

Se desconoce la edad exacta de Juan de Dios García Davish pero tendría alrededor de 60 años.

¿Quién es la esposa de Juan de Dios García?

María Peters Pino es la esposa de Juan De Dios Garcia Davish, quien también es periodista y fotoperiodista con trayectoria local y nacional.

María Peters Pino es una periodista que ha trabajado el tema migratorio para medios como El Universal, trabajo que le ha dado galardones.

Juan de Dios García Davish y su esposa María Peters Pino (FB: María Peters Pino )

¿Qué signo zodiacal era Juan de Dios García?

Se desconoce ese dato de la vida personal de Juan de Dios García Davish.

¿Cuántos hijos tuvo Juan de Dios García?

Se conoce que Juan de Dios Garcia Davish y María Peters Pino tuvieron una hija, tanto su hija como su esposa lo acompañaron en su exilio en 2022 ante a amenazas del crimen organizado.

¿Qué estudió Juan de Dios García?

No se ha detallado sobre los estudios formales de Juan de Dios Garcia Davish pero se sabe que su hermano, también periodista, estudió en la escuela Carlos Septién García.

¿En qué trabajó Juan de Dios García?

Juan de Dios García Davish fue director de la Agencia Quadratín Chiapas y corresponsal del periódico Milenio, así como colaborador en Los Angeles Times.